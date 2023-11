Nagelsmann tiene clara la posición de Kimmich en la Selección Alemana

Joshua Kimmich no dejará de ser un pilar fundamental de la Selección Alemana y mucho menos jugará en otra posición que no sea la del centro del campo. Julian Nagelsmann ha tomado internamente la decisión de no desplazar al mediocampista de FC Bayern al lateral derecho, pese a la discusión por los muchos nombres que se barajan para la medular.

Kimmich es inamovible en el centro del campo

Uno de los muchos experimentos que probó Hansi Flick en su etapa como seleccionador nacional fue regresar a Joshua Kimmich a la posición de lateral, una que conoce muy bien desde su irrupción en la plantilla de FC Bayern pero en la que llevaba muchos años sin desempeñarse. Con la destitución de este y la llegada de Julian Nagelsmann al combinado alemán, las dudas sobre si mantendría a Kimmich en esa posición seguían vivas ya que, en la anterior convocatoria, no disputó ningún minuto por una fiebre.

De cara a los próximos amistosos contra Turquía y Austria, Nagelsmann ya ha tomado su decisión. Tal y como informa BILD, el seleccionador ha comunicado internamente que Kimmich volverá a ser un fijo en el medicampo, donde le utilizó mucho durante su estancia en FC Bayern.

La gran duda: ¿Quién será su acompañante?

Una de las grandes razones por las que Kimmich fue lateral derecho por Alemania es, precisamente, la gran variedad de opciones que hay a disposición para la medular. Asegurando su titular en esa parcela del campo, el debate gira en torno a quién será su acompañante, ya que hay dos opciones muy claras. Por un lado está Ilkay Gündogan, recientemente nombrado como capitán de la Selección Alemana y que mantiene un buen nivel a sus 33 años. Por el otro se encuentra Leon Goretzka, su compañero de batallas desde hace varias temporadas en FC Bayern, incluida la etapa de Nagelsmann.

¿Apostar por lo conocido o respetar la jerarquía establecida en la selección? Esa es la decisión que deberá tomar el técnico cuando llegue la hora de la verdad. Por ahora, todo indica que seguirá probando y dando minutos a todos los jugadores para encontrar el esquema y piezas idóneas. Eso sí, Kimmich ya es uno de sus protegidos.