Nagelsmann y Neuer ¿en pie de guerra?

En las últimas horas, se dio a conocer que Julian Nagelsmann y Manuel Neuer no estarían en los mejores términos y aquí te contamos la causa de ello.

¿Y ahora qué pasó?

Como ya es conocido por la gran mayoría, en las últimas horas se hizo oficial el despido de Toni Tapalovic. El nacido en Gelsenkirchen ocupaba el puesto de entrenador de porteros desde el primero de julio de 2011 y, como es de esperarse, tenía una excelente relación con Manuel Neuer. Incluso, además de ser compañeros de trabajo, eran amigos muy íntimos. En más de una ocupación se los ha visto juntos en celebraciones familiares y otras reuniones personales.

Al principio no se había develado la causa de su adiós prematuro, pero, según Bild, el promotor mayoritario de esto fue Julian Nagelsmann. La misma fuente hace mella en todo lo contado anteriormente e indica que la relación entre el arquero y el entrenador de FC Bayern München ya no será igual. Y como si ello fuera poco, si bien se dice que Neuer seguirá siendo el número 1, esto es un claro mensaje de cara a futuro que se empieza a planear sin tener sus deseos como prioridad. Recordemos que ya tiene 36 años y se está recuperando de una fractura de tibia y peroné que posiblemente no le permita volver a su viejo nivel.

¿El conflicto entre Nagelsmann y Neuer abre una puerta a Nübel?

En sintonía de todo lo contado, la salida de Tapalovic le abre una puerta a Alexander Nübel, portero de AS Monaco que está a préstamo hasta final de temporada. Todo parece indicar que el exSchalke no quería volver a Múnich con el ya despedido entrenador de porteros debido a que tenía una clara preferencia por Neuer. Ahora, con este cambio, Bild especula con una posible vuelta del joven portero con el objetivo de quedarse con el puesto de titular.

Y seguramente todo el mundo se pregunta que pasará con Sommer que recién llegó este enero y está siendo el titular. Pues parece que el cambio de Tapalovic a Starke le vendría más que bien debido a que también le abriría una perspectiva mayor de cara a futuro. Ahora bien, Ulreich tiene todas las de perder debido a que podría dejar de ser el segundo portero y, si es así, cambiaría de club.

Sin dudas, el arco del último campeón alemán está pasando por un momento de muchas turbulencias. Los próximos seis meses seguramente nos dejará mucho más de tela para cortar debido a que el legado de Manuel Neuer podría llegar a su fin.