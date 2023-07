Napoli y Tottenham se interesan en Ko Itakura

Según información de Sky Sports, Napoli y Tottenham están siguiendo de cerca a Ko Itakura, defensor de Borussia Mönchengladbach.

Se viene una gran reforma en Baja Sajonia

No cabe ninguna duda de que la pasada temporada no fue nada fácil para Los Potros. Los resultados deportivos no se dieron como esperaban y perdieron varias cabezas claves dentro del club. Por empezar, la más llamativa fue la salida de Max Eberl después de más de 10 años en la dirección deportiva del club.

Y, por otra parte, también ha salido a las corridas de allí Adolf Hütter, que en las últimas horas, además, declaró que se fue porque la directiva lo obligaba a jugar un fútbol aburrido. Ante este escenario, el pensamiento general en la institución es que tiene que haber un cambiado en todas las esferas.

El primer paso ya lo dieron en este sentido. El único que ha quedado en su puesto ha sido Roland Virkus como director deportivo. Pero de resto, Gerardo Seoane ya asumió como nuevo entrenador. Y en el plantel se esperan que haya varios cambios.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Ko Itakura en carpeta de Napoli y Tottenham

En este sentido, ningún jugador es intransferible para ellos y, si bien el japonés ha sido de los mejores defensores, si llega una buena oferta por él, lo soltarán. En este sentido han surgido dos clubes grandes dentro de su futuro.

Por un lado, Napoli está en búsqueda de nuevos efectivos en defensa porque ya estaría cerrada la llegada de Kim-Min Jae a FC Bayern München. Y por el otro lado, Tottenham lo tiene como plan B debido a que Micky van de Ben del Wolfsburg sería el candidato ideal.

Falta mucho, pero el japones podría vestir otra camiseta en la próxima temporada.