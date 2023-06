Niclas Füllkrug, sin ofertas, pero con interés desde Inglaterra e Italia

Niklas Füllkrug, delantero de Werder Bremen y la selección alemana, tiene a sus agentes sondeando el mercado de Inglaterra e Italia.

Füllkrug en el punto más alto de su carrera

No cabe ninguna duda de que la historia de Füllkrug es una verdadera locura. Hasta hace unos años estaba jugando en la 2. Bundesliga y ahora terminó de convertirse en el gran goleador del fútbol alemán, inclusive llegando a defender de gran manera los colores de una deslucida selección de su país en el último Mundial.

El artillero nacido en Hannover cerró la temporada con 16 goles y seis asistencias en 30 encuentros, entre liga y DFB-Pokal. Todas sus anotaciones fueron en el torneo que se terminó llevando el FC Bayern München, y donde el jugador de 30 años se consagró como el máximo goleador junto a Christopher Nkunku del RB Leipzig.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

A esto hay que sumarle las 19 dianas y ocho pases goles en 34 partidos de la temporada pasada, por lo que el presente de Füllkrug no es solo “un buen momento”, sino que ya es toda una realidad.

En Italia e Inglaterra lo tienen en la mira

Justamente a este ritmo, es más que lógico que tenga un ofrecimiento arriba de la mesa. Sin embargo, según Sky Sport en Alemania, el mismo aún no llegó. Sus representantes están tanteando el terreno respecto a una posibilidad de que el futbolista arribe a clubes (no mencionados de forma pública) de Inglaterra o Italia. De acuerdo con el canal, aún no hay una decisión final.

Teniendo en cuenta que su precio ronda los 15 a 20 millones de euros, en Bremen esperan que el verano pase lo más pronto posible para mantener a su atacante estrella.