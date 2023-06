FC Bayern München se baja de la puja por Declan Rice

A pesar de que el DT Thomas Tuchel viajo a Londres para convencerlo de llegar al FC Bayern München, Declan Rice no jugará en la Bundesliga.

El FC Bayern no puede igualar la oferta del Arsenal

Aunque las conversaciones fueron buenas, una reunión interna del nuevo comité de transferencias en Säbener Straße dio por finalizadas las negociaciones por el jugador de 24 años, según reportan BILD y Sky Sports.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Este último medio alemán se enteró por su equivalente en Inglaterra de que el Arsenal FC prepara una oferta final de más de 100 millones de euros más pagos de bonos, una proposición que el West Ham, el actual ganador de la Conference League, no piensa en rechazar. En FC Bayern están muy lejos de poder igualar ese ofrecimiento.

Ahora, el club apunta a reforzar la punta de ataque

Se consideraba que Rice era el futbolista soñado de Tuchel para el mediocampo defensivo del equipo bávaro. Esta posición ya no tiene prioridad por el momento. El foco completo de los directivos ahora se pondrá en la búsqueda de un delantero.

Eso sí, Sofyan Amrabat de la Fiorentina no deja de estar fuera de la lista. El marroquí fue ofrecido al FC Bayern, pero todavía no es un objetivo de transferencia de importancia en el seno del club. Además, el hombre de 26 años también se siente más atraídos por el fútbol de España. Por lo que el mercado del cuadro muniques aún no se pone en marcha.

Por otro lado, la llegada de Rice a los Gunners tiene un rebote adicional en la Bundesliga. Su llegada era el movimiento necesario que el Arsenal buscaba para dejar ir a su figura Granit Xhaka al Bayer Leverkusen. Los dos movimientos estarían muy cerca de hacerse realidad en los próximos días.