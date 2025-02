Niko Kovač, sobre el rendimiento del BVB: «Estamos muy por debajo de nuestro potencial»

El Borussia Dortmund sufrió dos derrotas consecutivas en la Bundesliga y el entrenador Niko Kovač no ocultó la autocrítica tras caer con el VfL Bochum.

El Borussia Dortmund cayó 2:0 ante su vecino del Ruhr, el Bochum, el sábado por la tarde. Un doblete de Georgios Masouras hizo que el BVB ahora se encuentre a ocho puntos del cuarto clasificado, el RB Leipzig. Esto hace que la Liga de Campeones de la próxima temporada parezca una idea lejana para Die Schwarzgelben.

El equipo de Kovač realizó 17 disparos en total, ocho de ellos en la segunda mitad. Después de cuatro grandes ocasiones creadas en la primera mitad, su ataque no creo ninguna en la segunda mitad a pesar de tener el 72% de la posesión.

Por esa razón, en declaraciones a Ruhr Nachrichten después del partido, el entrenador del Borussia criticó la actuación de su equipo tras el descanso:

«En la segunda mitad, no creamos casi nada. Tuvimos el balón, pero estuvimos totalmente débiles frente a la portería rival. Estamos muy por debajo de nuestro potencial. Por supuesto, estamos undécimos en la tabla, eso no es lo que quiere el club. No nos asustamos, pero aun así tenemos que ganar los partidos lo más rápido posible».