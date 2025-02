¿Ya está definida la Bundesliga?

FC Bayern München sacó un punto de su visita a Leverkusen y todo parece indicar que la Bundesliga ya está definida.

Bayern saca su punto inteligente

Realmente, los Bávaros no concretaron un buen partido en un BayArena que fue absolutamente todo de Leverkusen. Es la segunda vez desde que se cuentan estadísticas en Bundesliga (2004) que Bayern no pateó al arco en todo el partido, dejando claro que la estrategia de Kompany era ir a buscar el punto.

El tema está en que la obligación estaba en el local. Sabían que hoy no quedaba otra que ganar, pero la eficacia no estuvo de su lado. Wirtz, quien tuvo la más clara del partido en el tiempo aficionado, seguramente, no pueda dormir.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga?

Después de la igualdad de hoy, la realidad está en que ya queda poco margen por jugar. Son ocho puntos de distancia que tiene el Rekordmeister en la cima del torneo y se cuenta casi como nueve porque la diferencia de gol está a su favor. Restan 12 partidos por jugar, es decir, 36 puntos en juego y nunca antes había perdido una Bundesliga con tal distancia. Después de la emocionante temporada pasada, todo parece indicar que Bayern levantará una nueva Meisterschale y Harry Kane romperá su maldición.