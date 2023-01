OFICIAL: Isco, con rumbo al Union Berlin

Si bien RB Leipzig coqueteó por su contratación, Isco jugará en el Union Berlin. Firmará hasta 2024, con opción de extender por un año más.

RB Leipzig se echa atrás en las negociaciones

El rumor que sorprendió a todos durante el viernes ya se hará realidad. Isco viajó a Berlín para preparar el terreno antes del cierre del mercado invernal. Durante el martes, se realizará el chequeo médico y, salvo sorpresas, firmará con Los del Hierro por los próximos años.

Aunque en estos días, Leipzig se entrometió en la firma por el exjugador del Real Madrid, las conversaciones no llegaron a buen puerto. Según Sky Sport, los sajones no están lo suficientemente convencidos de que el español pueda ayudar ante la lesión de su compatriota Dani Olmo (fibra muscular rota), además de que los números no le cerraban a la dirección del club.

El Union Berlin ya espera por su firma

El nombre de Isco ya era tema de conversación en los vestuarios del Union. Sus colegas lo “llamaban” a tono de broma durante los entrenamientos e incluso el capitán de los berlineses, Christopher Trimmel, le dedicó personalmente la victoria del derbi contra el Hertha BSC en Instagram. Él mismo declaró en Sky que estaría feliz si llegaba al equipo. El español, a su vez, respondió con un emoji de bíceps.

🤯 ISCO RESPONDE A TRIMMEL pic.twitter.com/dJyOla39zT — La Pizarra de la Bundes (@pizarrabundes) January 29, 2023

Con todo dado, en la institución capitalina ya esperan con los brazos abiertos al cinco veces campeón de la Champions. El futbolista de 30 años estuvo recientemente con el Sevilla FC hasta que, el pasado mes de diciembre, los andaluces y el mediocentro disolvieron el vínculo que los unía. Ha disputado 19 partidos oficiales en esta temporada, anotando un gol y dando tres asistencias.