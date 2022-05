ES OFICIAL: Nico Schlotterbeck llegará a Borussia Dortmund el próximo verano

Llegó la noticia que todo Borussia Dortmund esperaba: Nico Schlotterbeck será nuevo jugador del equipo aurinegro a partir de este verano.

No cabe ninguna duda de que una de las urgencias para junio era fichar efectivos para la defensa. Ya desde que se anunció la salida de Michael Zorc de la dirección deportiva, Sebastian Kehl, que se desempeñará en esa área, se viene moviendo para pescar distintas oportunidades en el mercado.

Y si hablamos de oportunidad, la de Schlotterbeck es, sin dudas, la ideal. Su contrato expiraba en 2023 y su nivel en la presente campaña está siendo superlativo, con un SC Freiburg que es finalista de DFB-Pokal y marcha cuarto en la tabla de la Bundesliga.

Las negociaciones, según informaron los medios alemanes, empezaron hace unas semanas y hoy mismo se oficializó el acuerdo con el defensor central, que hace unos días se había comprometido con la directiva negriamarilla, hasta 2027. Aunque el precio final de transferencia no se hizo público, rondaría los 25-30 millones de euros.

Con las llegadas confirmadas de Niklas Süle y Schlotterbeck, Dortmund renueva su dupla de centrales en el momento justo. La temporada actual está siendo más que una desilusión para la afición y los problemas defensivos no pueden seguir si aspiran a ganar títulos en la 2022/23.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

No solo se han llevado dos buenos centrales, sino que posiblemente se aseguraron a la zaga de Alemania de cara a futuro. Tengamos en cuenta que ambos jugadores están muy bien ponderados por Hansi Flick. Y la verdad que las cualidades les sobra. Veremos como encajan ambos, sin embargo, el hecho de sus fichajes ilusiona a más de uno. Incluyendo al sucesor de Zorc, Sebastian Kehl:

«El camino de Nico me recuerda un poco al mío, porque también llegué al BVB desde Friburgo a la misma edad que un joven jugador internacional. Espero que el Dortmund se convierta en un nuevo hogar para él, solo como lo era para mí en ese entonces. Nico no es un jugador ‘completo’, sino uno con un gran potencial. En medio del interés de muchos clubes, no eligió la oferta económicamente más lucrativa, sino que eligió BVB para poder seguir su desarrollo como futbolista. Estamos muy contentos de que Nico haya hecho una apuesta clara por el Borussia Dortmund al firmar un contrato a largo plazo».