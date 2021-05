Oliver Glasner, ¿de camino a Eintracht Frankfurt?

Cuando el baile de entrenadores en la Bundesliga comenzó, uno de los que parecía tener su sitio más que asegurado era Oliver Glasner en VfL Wolfsburg al tener a Los Lobos toda la temporada con posibilidad de entrar en Champions League. Sin embargo, uno de sus rivales actuales tendría todo lo necesario para sacarle de la Baja Sajonia. No es otro que el SG Eintracht Frankfurt, que tiene una vacante muy jugosa para su banquillo.

¿Por qué Glasner cambiaría Wolfsburg por Frankfurt?

Ya han sido varios los nombres que han pasado por la mente de Las Águilas para sustituir a Adi Hütter, pero Glasner está siendo el que suena con más fuerza. Curioso, al tratarse del técnico del equipo que junto al Eintracht pelea por la Champions. Pero no todo es tan bonito como reluce en Wolfsburg, al menos no para Glasner. El contrato del austriaco expira en 2022 y la relación con el director deportivo, Jörg Schmadtke, se está tensando cada vez más. Ya hubo ciertas discusiones al inicio de la temporada y su puesto peligró al declarar que no le habían traído todos los refuerzos que pidió a la directiva, y dejó caer tras las derrotas ante FC Bayern y Borussia Dortmund que “el equipo aún necesita algo más para poder competir contra ellos”:

Con el SG Eintracht Frankfurt la historia sería diferente ya que se prevén salidas de jugadores en verano y Glasner tendría más margen de maniobra para moldear la plantilla a su antojo. Tendría también un equipo que ya está acostumbrado a jugar con tres centrales, uno de sus esquemas preferidos y que nunca pudo implantar con éxito en Wolfsburg. Y por último, tendría también un nuevo director deportivo como Markus Krösche, a quien ya conocería de su estancia dentro del sistema de Red Bull. Todo son ventajas.

Ponte al día de las últimas noticias en el fútbol alemán con la última edición de Mi Bundesliga News.

El entramado de Red Bull, un escaparate para el Eintracht

Lo que sí se puede apreciar en los movimientos que le interesan al Eintracht Frankfurt es que todo lo que suena ha estado o actualmente está en la esfera de Red Bull. Al inicio fueron a por Ralf Rangnick, quien pasó muchos años allí tanto como técnico del RB Leipzig como con labores administrativas. Después sonó Roger Schmidt, quien fuera entrenador del RB Salzburg antes de llegar al Bayer 04 Leverkusen. Y ahora, quieren apostar por un director deportivo recién llegado desde Leipzig como es el caso de Krösche y un Glasner que precisamente fue segundo entrenador de Schmidt en Austria.

En Wolfsburg llevan semanas esquivando toda pregunta que tenga que ver con la continuidad de Glasner y, cuantos más días pasan, más lejos se ve al entrenador del Volkswagen Arena. En manos del Eintracht está terminar de convencerle y que este baile de entrenadores en Alemania se alargue un par de canciones más.