Paris Brunner vuelve a tensar la cuerda de Borussia Dortmund

La joven perla de Borussia Dortmund, Paris Brunner, no ha aceptado un nuevo contrato con una subida sustancial de sueldo porque no le prometen entrenar siempre con los profesionales.

Le ofrecen mucho dinero pero Paris Brunner quiere ser uno más en el primer equipo

Desde la irrupción de Youssoufa Moukoko, no ha habido ninguna irrupción en la cantera de Borussia Dortmund como la de Paris Brunner. El delantero de 18 años no ha bajado de los 20 goles en las últimas dos temporadas con los equipos Sub-17 y Sub-19 de Las Abejas, debutó con el filial del BVB en la segunda vuelta e incluso tuvo sus primeras convocatorias en Bundesliga con el primer equipo, sin llegar a jugar. Todos confían en su potencial y Brunner quiere dar ya sus siguientes pasos.

El contrato actual del canterano termina en 2025 y, tal y como informa SportBild, el club le ha ofrecido renovar con un salario de 40.000 euros mensuales. Brunner y su entorno están encantados con las condiciones económicas pero no con las deportivas, ya que quiere entrenar durante todo el año con los profesionales. Dortmund le ha ofrecido viajar en la ruta de pretemporada por Asia pero no le ha garantizado que vaya a estar en el campus que celebrarán después en Austria, decisión que no le agrada y por la que todavía no ha decidido aceptar este nuevo contrato.

Mucha calidad, también muchos conflictos

Gestionar a esta joven promesa le ha traído muchos dolores de cabeza al Dortmund. El pasado mes de octubre le apartaron del equipo por razones disciplinarias, planteándose incluso si despedirle, aunque nunca se conocieron las razones exactas. Su calidad es indudable, pero también lo es su carácter difícil de llevar. En caso de no aceptar ese contrato, habrá muchos equipos en Alemania que harán todo lo posible por quitarle al BVB a su principal prospecto.