Si llega Jonathan Tah, ¿qué central debería salir de FC Bayern?

Jonathan Tah es una de los principales deseos de FC Bayern München en este mercado pero su llegada al Allianz Arena crea un problema. Con el alemán serían seis los defensas centrales que estarían a disposición de Vincent Kompany, todos con la idea de ser titulares. ¿Quién saldrá para que llegue el del Leverkusen?

Kim Min-Jae se quiere quedar en Bayern pero hay interés por él

Matthijs de Ligt, Kim Min-Jae, Dayot Upamecano y Eric Dier. Estos son los cuatro centrales que tiene FC Bayern München actualmente en su plantilla y hay que sumarles a Josip Stanisic, que regresará de su cesión en Leverkusen. Para la directiva estos nombres no son suficientes para apuntalar la zona defensiva y están trabajando para fichar a Jonathan Tah. Sumar un zaguero más haría que sobraran efectivos y alguien tendría que salir.

Tal y como afirma TZ München, Kim es uno de los que podría marcharse si llega una gran oferta, ya que Juventus está tras sus pasos. El surcoreano no ha terminado de cumplir con las altas expectativas puestas en él y volviendo a la Serie A podría recuperar el gran nivel que mostró en Napoli. Sin embargo quiere quedarse en Múnich, y es que sólo lleva una temporada en el club.

Otro que no quiere salir es De Ligt. El neerlandés fue elegido Mejor Defensor de la Bundesliga en su primera temporada en FC Bayern pero en su segundo año ha visto sus minutos bastante limitados con Thomas Tuchel a los mandos, por lo que su cartel de indiscutible en el once inicial ya no existe.

Upamecano, el gran candidato si se ficha a Tah

Quien más papeletas tiene para marcharse, según el mismo medio, es Upamecano. El francés es el que más tiempo lleva en el club de los cuatro, sigue siendo propenso al error en partidos importantes y la directiva cree que su rendimiento ha bajado esta temporada. Además, el jugador no ve con malos ojos un traspaso a la Premier League, pero para ello Bayern querrá recuperar los 42,5 millones de euros que pagaron a Leipzig en 2021.

Curiosamente, el único que no apunta a salir de Baviera por ahora es Eric Dier. Llegó en enero como una petición expresa de Thomas Tuchel y pasó de tener un rol residual en Tottenham a uno de los titulares en el tramo final de la temporada en Múnich. Le queda un año de contrato y sus actuaciones han sido convincentes, así que nadie puede dudar del inglés.

La directiva de FC Bayern tendrá que resolver este rompecabezas en las próximas semanas, puesto que hay muy pocos lugares para tantos jugadores que se acumularían. Decidir bien o mal afecterá a una defensa con mucho nombre pero, en el último año, pocos resultados.