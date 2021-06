Paul Pogba: “Rüdiger me mordisqueó”

Una de las imágenes que dejó la derrota de la Selección Alemana por 1:0 ante Francia fue protagonizada por dos jugadores de ambos conjuntos, Antonio Rüdiger y Paul Pogba, en la que el defensor del Chelsea parecía haber propinado un mordisco a su rival. El centrocampista francés habló sobre esta acción después del pitido final.

Todo sucedió poco antes del descanso. En un envío por alto, el colegiado pitó fuera de juego y Pogba se acercó furioso hacia él. Al inicio no había una razón clara de esa protesta, pero con las imágenes posteriores todo se vio más claro. En la pugna por dicho balón Rüdiger había marcado muy de cerca a su rival, quizá demasiado. Puesto a su espalda, le abrazó e hizo un gesto que parecía un mordisco. Después Pogba confirmó que fue así.

“Creo que él (Rüdiger) me mordisqueó.”

Todo esto explica su airada reacción hacia al árbitro. Este tipo de acciones ha tenido precedentes en los que sus autores no han salido mal parados. En el caso de Rüdiger, el propio Pogba afirmó también que no pidió ninguna sanción al juez.

“No pido tarjetas amarillas o rojas por esas acciones. Sólo se lo dije al árbtiro y él decidió.”

Al final y por suerte para el central alemán, su rival no fue a más y todo se quedó en una anécdota entre ambos, saludándose al final del partido como si no hubiera acontecido nada.

“Ya es pasado. Hicimos un gran partido y no quería que le suspendieran por una situación así. Al final nos abrazamos”

Sin embargo, Rüdiger no debe relajarse ni mucho menos. Pese a que la acción no se penalizó en el partido, la UEFA aún podría revisar y sancionar a posteriori. Ya le ha ocurrido a Marko Arnautovic, que verá el próximo encuentro de Austria desde la grada por insultar durante la celebración de su gol contra Macedonia del Norte. Que Löw pueda contar con su central para jugar contra Portugal aún no está garantizado.