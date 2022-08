Pléa renueva y se espera que Thuram haga lo mismo en Gladbach

El Gladbach ya empieza a girar el rumbo de la temporada pasada y con la renovación de Pléa espera que Thuram le siga los pasos.

Los Potros hacen los deberes

No cabe ningún tipo de duda de que los tiempos en Mönchengladbach no son los mejores. Con una temporada reciente que estuvo por debajo de las expectativas y con cambios en la directiva, Borussia tenía un verano más que caldeado, sobre todo, porque la exigencia de la afición es alta.

Teniendo en cuenta esto, la labor de Roland Virkus como director deportivo está siendo más que destacada. En este sentido cabe mencionar que han hecho un mercado más que inteligente. La billetera no está abultada luego de quedar fuera de competencias europeas, y pudieron reemplazar la baja de Matthias Ginter con la llegada de Ko Itakura, por citar un ejemplo.

Pléa renueva con el Gladbach y la idea es que Thuram haga lo mismo

Ahora bien, la tarea más difícil para el director deportivo de Los Potros era que las principales figuras se queden en el club. Y si mencionamos dos de ellas tenemos que hablar de Alassane Pléa y de Marcus Thuram. Ambos delanteros son un factor fundamental para el ataque, por lo que no se pueden dar el lujo de perderlos.

En las últimas horas, se ha confirmado que el cincuenta por ciento del trabajo está hecho. Y esto se debe a que Virkus pudo convencer a Pléa de quedarse y ha renovado contrato con el club hasta 2025 lo que confirma que aún sigue confiando en el plan, según contó el director deportivo.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga con los pronósticos de la nueva temporada de Bundesliga.

Por otra parte, el periódico Bild especula con el hecho de que esto es una clara señal para que Thuram siga sus pasos. El hijo del histórico Lilian tiene contrato hasta 2023 y si no llegan a un acuerdo es posible que deje el equipo si llega una oferta por 20 millones de euros. Sin embargo, la idea primordial es que ahora que renovó su gran amigo se quede en Gladbach mas allá de esta temporada.