En el último amistoso de la Selección Alemana ante Israel, Kevin Trapp se erigió como una de las figuras del partido al atajar un penal en el tiempo de descuento y dejar la portería imbatida. El puesto de arquero titular en la Mannschaft no tiene discusión y es de Manuel Neuer pero, si a este le ocurre algo, ¿seguirá siendo Ter Stegen su reemplazo?

Trapp y una parada de ensueño que siembra dudas en Ter Stegen

Con el boleto a Qatar asegurado y a la espera del sorteo de la fase de grupos, Hansi Flick quiso darle un respiro a Manuel Neuer y probó bajo palos a los otros dos porteros de la convocatoria, Ter Stegen y Trapp. El de FC Barcelona disputó el primer tiempo y el de Eintracht Frankfurt hizo lo propio en el segundo. Si bien Israel dio pocos problemas en la zona defensiva y Alemania dejó la portería a cero, quien acaparó titulares fue la estrella de Las Águilas. En el tiempo de descuento, Trapp detuvo un penal provocado por Nico Schlotterbeck para mantener el 2:0 y se llevó los elogios de todo el equipo, incluido el propio Neuer.

Con un Ter Stegen que lleva años intentando hacerse con la titularidad en la Selección Alemana pero que no está al nivel de anteriores temporadas y que no termina de convencer cuando tiene oportunidades con la selección, buenas actuaciones como la de Trapp dejan ver que quizá ahora su labor es pelear para no dejar de ser la primera opción en el banco. Eso sí, todo apunta a que Neuer volverá a su habitual titularidad en el próximo encuentro frente a los Países Bajos, por lo que Ter Stegen deberá ponerse manos a la obra en España.

Los dos arqueros suplentes se verán en Europa dentro de dos semanas

La gran prueba de fuego que les espera tanto a Trapp como a Ter Stegen será enfrentarse el uno a otro con sus respectivos clubes. En los cuartos de final de Europa League se verán las caras FC Barcelona y Eintracht Frankfurt, en busca ambos del pase a las semifinales de la segunda máxima competición europea. Pese a que el conjunto español parte como favorito sobre el papel, Los del Menos demostraron ante el Betis estar muy a la altura del torneo, por lo que plantarán guerra. Seguro que Flick vigilará muy de cerca las actuaciones de uno y otro portero en la eliminatoria que se disputará el 7 y 14 de abril. Puede que los roles que venían estableciéndose en la Mannschaft desde hace años se terminen cambiando.