¿Por qué FC Bayern se ha decantado por Vincent Kompany?

A falta de ultimar el acuerdo con Burnley para que le deje marchar, FC Bayern München lo tiene todo hecho para que Vincent Kompany se convierta en su nuevo entrenador. El exjugador y ahora entrenador belga no estaba en ninguna terna hace semanas pero la directiva bávara ha depositado toda su fé en él, pese a que acabe de descender con su equipo en la Premier League. La gran pregunta es: ¿Por qué?

Kompany tiene una forma de trabajar parecida a la que busca Bayern

Después de las calabazas de Xabi Alonso, Nagelsmann y Rangnick, y también de fracasar en el intento de que Tuchel se quedara en el club, FC Bayern ha tenido que improvisar para encontrar a su nuevo técnico. Y dentro de esa improvisación, Kompany ha terminado siendo el nombre que más encajaba con lo que quería la dirección deportiva, tanto que Max Eberl y Christoph Freund han puesto confianza ciega en una apuesta muy arriesgada, viendo los resultados del belga esta temporada en Burnley.

Según BILD, Eberl y Freund creen que ese el perfil que más encaja por aspectos que demostró en su primera temporada en Burnley, donde consiguió el ascenso a Premier, y anteriormente en Anderlecht. Su filosofía se basa en un fútbol dominante y de posesión, inspirado por un Pep Guardiola que ya estuvo en Múnich y que dirigió a Kompany en Manchester City. También ha sabido llevar gestionar correctamente a los jóvenes, un aspecto que Bayern quiere potenciar teniendo en cuenta a las estrellas que ya tiene en el equipo como Musiala, otras promesas que se han establecido en el primer equipo como Pavlovic y Tel, y más talentos que están emergiendo de la cantera como Wanner o Zvonarek.

Cabe destacar además que los clubes alemanes no acostumbran a confiar en técnicos extranjeros si no conocen el idioma, y un factor que juega muy a favor de Kompany es que, siendo de un país vecino y habiendo pasado como jugador por Hamburgo, sí maneja el alemán y podrá comunicarse mejor con el vestuario que otros nombres que sonaron recientemente para el banquillo como De Zerbi.

Se guardan un margen de error para volver al mercado de entrenadores en 2025

Muchos esperaban que Bayern diera un golpe sobre la mesa tras anunciar en febrero que Tuchel no seguiría en su cargo y finalmente han terminado apostando por un técnico de un perfil mucho más bajo. Si bien todo apunta a que Vincent Kompany recibirá un contrato por tres temporadas y que no será un técnico que esté simplemente de paso, que las cosas salgan mal tampoco será el fin del mundo. Si esta apuesta acaba resultando en un desastre la próxima temporada, cabe la esperanza de que el avispero del mercado se vuelva a agitar y puedan intentar otra vez el fichaje de Xabi Alonso, si no sigue en Leverkusen, o de otro técnico que quede libre.

En un club en lo más alto de la cúspide y que siempre acostumbra a traer a los mejores jugadores y entrenadores, la forma en que se ha bajado el listón en Múnich en los últimos tres meses sorprende, al igual que pensar que FC Bayern podría estar pensando en que la temporada siguiente a perder la Bundesliga puede ser una transición. No obstante, queda aún muchísimo fútbol por jugar y Kompany podrá demostrar que está a la altura del reto mayúsculo en el que se va a embarcar.