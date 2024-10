Los cuatro posibles destinos para Xabi Alonso

Poco más de dos años en el banquillo del Bayern Leverkusen han bastado para que Xabi Alonso se haya convertido en uno de los técnicos con mayor reconocimiento del planeta fútbol. No es para menos, teniendo en cuenta el rendimiento que ha mostrado el conjunto del BayArena en las dos últimas campañas.

En la temporada 2022/23 se clasificó para competición europea tras un inicio desastroso de liga, además de alcanzar las semifinales de la Europa League. En la 2023/24 hizo el más difícil todavía, proclamándose campeón de la Bundesliga y la Copa Alemana, y cayendo en la final de la Europa League.

Tras un periodo tan exitoso, algunas voces comienzan a hablar de que el proyecto de Alonso está agotado y que su futuro parece estar lejos de Leverkusen. Se ha comenzado a especular con una posible salida a final de temporada, con el objetivo de buscar un destino más relevante y atractivo en el panorama europeo.

Todo ese ruido ha provocado que las apuestas deportivas comiencen a realizar sus pronósticos sobre cuál puede ser el próximo banquillo del joven entrenador vasco que, con apenas 42 años, puede verse ante la oportunidad de entrenar a un gran transatlántico del mundo del fútbol.

Real Madrid

Es uno de los clubes con los que más se le ha relacionado. El hecho de haber sido jugador de la entidad blanca durante cinco campañas, hace que muchos piensen que caería de pie en el Santiago Bernabéu, ya que conoce la idiosincrasia del histórico club de Concha Espina. Su perfil, además, se ajusta a la plantilla actual, con un gran número de jugadores jóvenes a los que poder potenciar.

La duda está en que pasará con Carlo Ancelotti a final de esta temporada. Tras tres cursos muy exitosos, en los que los madridistas han celebrado dos Ligas y dos Champions League, esta cuarta campaña ha comenzado con el equipo dejando muchas dudas. En caso de que las cosas vinieran mal dadas, no es descartable que el italiano no continuase en el banquillo y Alonso tuviese su oportunidad.

Bayern de Múnich

El conjunto en el que Xabi Alonso vivió los tres últimos años de su carrera futbolística también ha mostrado su predisposición a recuperarlo como entrenador. Conoce a la perfección el campeonato alemán, como ha demostrado en Leverkusen, y la dinámica de los últimos años ha demostrado que cualquier técnico que destaca en la Bundesliga acaba fichando por el Bayern de Múnich.

Ante la imposibilidad de contratarlo este pasado verano, los de Múnich apostaron por el poco experimentado Vicent Kompany. Por el momento ha dejado sensaciones agridulces en estos primeros partidos, por lo que habrá que ver qué es capaz de hacer en los próximos meses. En cualquier caso, como se ha visto en los últimos años, una mala temporada en cuanto a resultados significa una salida inmediata del Allianz Arena.

Liverpool

Otro de los clubes que más interesado estuvo en el fichaje de Alonso el pasado verano. El anuncio de Jürgen Klopp de que no iba a continuar en Anfield Road llevó a los “red” a tener que buscar soluciones. Finalmente, al no poder contratar al entrenador vasco, que fue jugador del club durante cinco cursos, se decantaron por el holandés Arne Slot.

En principio, el nuevo entrenador lo está haciendo bastante bien, sacando buenos resultados en la Premier League y en la Champions League, consiguiendo que la marcha de Klopp no se note. No obstante, todo puede pasar esta temporada, y el nombre de Xabi Alonso ganaría bastante fuerza si el Liverpool no gana ninguno de los dos grandes títulos.

Manchester City

El futuro del equipo de Manchester es una auténtica incógnita. Por un lado, está pendiente de ver qué pasa con esa posible sanción por haber infringido las normas económicas de la Premier League, que podría suponer, incluso, un descenso. Por el otro, se encuentra a la espera de conocer qué pensamiento tiene sobre su futuro Pep Guardiola, que después de ocho temporadas en el Etihad Stadium, comienza a mostrar dudas sobre si dar un paso al lado.

En este caso, Alonso no cuenta con ningún tipo de relación previa con el Manchester City, pero sí con el entrenador catalán. En 2015, contra todo pronóstico, pidió al Real Madrid que le dejase fichar por el Bayern de Múnich para disputar sus últimos años de carrera como jugador. Su objetivo era trabajar junto a Pep Guardiola, al que habría sufrido como técnico rival en el FC Barcelona.

Aquel hecho provocó que el actual entrenador del Leverkusen aprendiese durante dos cursos todos los elementos básicos de la filosofía del histórico míster de Santpedor. Ese hecho lleva a muchos a pensar que el City podría estar interesado en contratarlo si su banquillo se queda libre, ya que sería una manera muy interesante de mantener la filosofía que ha llevado a este equipo a ser una referencia a nivel europeo y mundial.