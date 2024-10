¡Vuelve la DFB Pokal! Estos son los cuatro partidos destacados de la segunda fase

En el día de hoy comienza la DFB Pokal y te traemos los cuatro partidos destacados de la segunda fase.

RB Leipzig – St. Pauli

Claramente que en el primer turno del día de hoy, tendremos un auténtico duelo de identidades contrapuestas. Por un lado, el club de la bebida energizante y, por el otro, el club de sus aficionados. Ya en las tribunas se espera mucha acción, pero en el campo de juego los grandes favoritos son los Toros Rojos.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

En el segundo turno, encontramos un partido que lo rodea mucho morbo. Si bien Los Lobos no llegan bien, el club negriamarillo está hundido en una crisis donde no parecerían haber solucionse inmediatas para salir. Ya se sabe que si Sahin no logra el pase a los octavos de final, sumará otro argumento para que los aficionados apunten contra él y ya las justificaciones de la directiva quedarán como una anécdota.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach, el más destacado de la segunda fase de DFB Pokal

En el día de mañana, Águilas y Potros se encontrarán en uno de los duelos más parejos que tiene esta segunda fase. En la tabla de posiciones de la Bundesliga los separa apenas cuatro puntos y, para ambos, esta competencia es clave. Sobre todo para el Gladbach que es la única competición además del campeonato nacional.

FSV Mainz 05 – FC Bayern München

Por último, Los Bávaros enfrentarán a Los Carnavaleros en busca de terminar con los fantasmas de la Copa Alemana de los últimos años. Recordemos que hace un lustro que no llegan a una final y, como si ello fuera poco, viene de quedar eliminado en las primeras fases a manos de equipos del ascenso. Es por ello que Kompany deberá afrontar un desafío en el cual no se puede relajar.