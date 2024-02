¿Qué impacto generará la salida de Meunier a Turquía?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Meunier llegó a un acuerdo con el Trabzonspor de Turquía.

Meunier seguirá su carrera en Turquía

El mercado de fichajes en Alemania finalizó hace unos días. Pero eso no significa que no pueda haber más cambios en las plantillas de los equipos de la Bundesliga. Porque en otros países, como por ejemplo en Turquía, todavía se pueden realizar transferencias. Y en ese sentido, tal como informa Fabrizio Romano y varios medios turcos, Thomas Meunier ya tiene todo arreglado con Trabzonspor para emigrar en este mercado.

De acuerdo con el experto en transferencias, el lateral derecho tiene contrato con el BVB hasta el verano, por lo que su salida, además, dejaría dinero por ser un traspaso. Y como si ello no fuera poco, se ahorrarán el gran salario que arregló en su contrato cuando llegó a Alemania.

Festejos, pero…

Si bien, todo el mundo lo quería fuera por su pésimo rendimiento desde que llegó, la realidad está en que hoy no hay muchas opciones en su zona. Julian Ryerson, todavía no está recuperado de su lesión y Mateu Morey no se sabe si tiene el físico necesario, tras su gravísima lesión.

Si ellos no están a la altura, la otra opción sería experimentar con Niklas Süle en esa zona o que Marius Wolf ocupe su lugar. Recordemos que desde que empezó el año, Meunier viene siendo el titular, incluso con las grandes críticas por su juego.