Si Neuer no juega ante Leverkusen… ¿quién tiene las de ganar?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Manuel Neuer no pudo concretar el entrenamiento de hoy y su presencia entra en duda ante Leverkusen.

Un partido definitorio

Este fin de semana, sin dudas, tendremos el duelo estelar de la temporada como pinta este año. Las Aspirinas recibirán en su casa a FC Bayern München, que están a dos puntos de ellos. Muchos dicen que la Bundesliga se definiría este fin de semana y muchos otros ni siquiera se animan a dar un favorito.

Recordemos que el Leverkusen no solo llega como el gran líder, sino que es el único equipo invicto de las 5 grandes ligas europeas. Y por otra parte, también cabe mencionar que el juego de los bávaros no pasa por su mejor momento, pese a sacar resultados positivos. Lejos está de ser ese rodillo que nos tiene acostumbrados.

Si Neuer no llega a Leverkusen… ¿Cambia el favoritismo?

Ante todo lo mencinado, la peor noticia para los bávaros ha llegado en el día de hoy. Al parecer Manuel Neuer no ha podido concretar su entrenamiento y el comunicado oficial del club habla de pequeños problemas en la rodilla. Por el momento, no descartaron la presencia para el partido del sábado, pero es duda. Si finalmente no llega, se uniría a Alphonso Davies que también sufrió una reciente lesión ante Borussia Mönchengladbach.

Ante esto, el que celebra es Daniel Peretz, quien sería el reemplazante directo del gran ídolo de los muniqueses. Sin embargo, la presencia del gran capitán es fundamental para las aspiraciones del conjunto de Tuchel y todo el mundo se pregunta ¿Quién es el gran favorito para este gran partido?