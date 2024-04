¿Qué opciones tiene Borussia Dortmund para reemplazar a Sébastien Haller?

El Borussia Dortmund podría perder a Sébastien Haller por lo que resta de temporada. Pensando en Champions, ¿qué opciones tiene Edin Terzić?

Una baja sensible en un momento inoportuno

El Dortmund ha recibido un duro golpe antes de su imprescindible encuentro de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid el martes por la noche. Los aurinegros sufrieron una derrota por 2:1 en la capital española la semana pasada, y si bien en los minutos finales demostraron que tienen con qué para dar vuelta la historia, deberán afrontar el encuentro de vuelta sin el goleador del primer partido, Sébastien Haller.

El marfileño solo duró diez minutos en la victoria del sábado ante el Borussia Mönchengladbach, por una lesión en el pie. Los exámenes finales aún no se han realizado. Pero, según informa Sky Sport, definitivamente será baja para el partido de vuelta contra el Atlético. Incluso se teme que el atacante, que acababa de recuperarse de una lesión en el tobillo y tenía su primera titularidad, sea descartado hasta el final de temporada.

Borussia Dortmund analiza sus opciones en un ataque de pólvora mojada

Con la baja de Haller, Terzić tendrá su mayor duda en ese sector para el encuentro ante Los Colchoneros. Desde hace varias semanas, Niclas Füllkrug no está en su mejor nivel y, después de once goles en las primeras 22 jornadas, el alemán lleva nueve partidos sin poder marcar. Según los rumores, el DT incluso se quejó internamente de que no tenía a su disposición ningún delantero de primer nivel.

Como si fuera poco, Youssoufa Moukoko tampoco está rindiendo. En su entrada, no disparó, tuvo solo doce toques de balón y cuatro pérdidas antes de ser sustituido por Mats Hummels en el minuto 71.

Aunque no todas fueron malas en el Borussia Park: Donyell Malen ha superado sus problemas musculares que le han tenido de baja en las últimas semanas y regresó al campo de juego en el minuto 54, pidiendo pista para ganarse la titularidad nuevamente. El neerlandés suma 13 goles y cinco asistencias esta campaña y es el máximo anotador del BVB. ¿Una solución para los problemas en ataque? Solo el entrenador lo dirá.