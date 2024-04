Bayer Leverkusen, un campeón por menos de 100 millones de euros

Bayer Leverkusen no necesitó sobrepasar las nueve cifras para armar un equipo campeón de Alemania. Xabi Alonso, Simon Rolfes y Fernando Carro lo hicieron posible.

Las gangas del Bayer Leverkusen, rumbo al título

Leverkusen rompió con todos los maleficios durante el último fin de semana con la consagración de la primera Bundesliga de su historia. Aunque hay muchos puntos a destacar en la temporada donde Die Werkself dio su paso al frente, la génesis de la misma podría ser en la pretemporada en los Alpes austríacos, bajo las lluvias de Saalfelden.

Antes del comienzo, Simon Rolfes, director deportivo, pasó el verano antes de oponiéndose a la tendencia de estancarse como un club en desarrollo. Su imagen había quedado cuestionada tras la temporada anterior, con más renovaciones que fichajes. Quizá su mayor acierto había sido en el banquillo, contratando a Xabi Alonso tras el estrepitoso arranque de Gerardo Seoane.

Con culpas que lavar, Rolfes trabajó como nunca. No solo buscó las piezas que le faltaban, sino también aquellos que las unieran entre sí para formar el rompecabezas de un equipo competitivo. Identificó áreas de desarrollo, investigó a los jugadores, y la confianza para respaldar sus instintos ha dado enormes dividendos con la Meisterschale y la posibilidad de un triplete en curso.

En el último verano, se incorporaron ocho jugadores por un total de 80,8 millones de euros, de los cuales 68,2 millones se recibieron de las ventas de Moussa Diaby, Mitchel Bakker y Kerem Demirbay. Un gasto neto de solo 12,6 millones.

Bayer Leverkusen's usual starting XI this season:



🇫🇮Lukáš Hrádecký signed for free

🇳🇱Jeremie Frimpong 11M€

🇧🇫Edmond Tapsoba 20,2M€

🇩🇪Jonathan Tah 9M€

🇪🇨Piero Hincapié 6,4M€

🇪🇸Alejandro Grimaldo free

🇨🇭Granit Xhaka 15M€

🇩🇪Robert Andrich 6,5M€

🇩🇪Florian Wirtz 200K€

🇩🇪Jonas… pic.twitter.com/KjS8klzAPW — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) April 15, 2024

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Cantidad o calidad? ¿Por qué no ambos? Nathan Tella desde Southampton, Victor Boniface desde Union SG de Bélgica, Granit Xhaka desde el Arsenal, Jonas Hofmann desde Gladbach costaron cada uno entre 10 y 25 millones de euros. De hecho, la incorporación más cara fue la de Tella, que ha devuelto la apuesta en momentos en los que Leverkusen debía rotar para mantenerse vivo en las tres competiciones.

«Necesitábamos más estabilidad en determinadas posiciones», dijo Rolfes justo antes de finalizar la pretemporada. «También necesitábamos añadir jugadores experimentados a los que tenemos, tipos como Robert Andrich, Jonathan Tah y Lukas Hradecky, y proporcionar al equipo más modelos a seguir».

Un mercado para romper con la imagen de «club de desarrollo»

Entre los tres mencionados por el directivo exjugador de las Aspirinas, ninguno pasó los 10 millones en sus respectivas llegadas, temporadas atrás. Ni hablar de Florian Wirtz en enero de 2020. Con lío de por medio con el 1. FC Köln, Las Cabras debieron aceptar los 200 mil euros para al menos evitar que una de las joyas de su cantera se fuera libre. Cuando este llegó al BayArena, desde la directiva fueron claros con él: «No estarás en la Sub-17, sino en el primer equipo».

Otra gran ganga del Bayer 04 fue la de Alejandro Grimaldo. Libre desde Benfica, llegó para solucionar el problemático puesto de lateral izquierdo y lo logró con creces: 11 goles y 16 asistencias, llamado a la selección de España por su presente, uno de los jugadores de la temporada.

Su nombre no pasó desapercibido en una de las declaraciones polémicas de la temporada. El presidente honorario del FC Bayern München, Uli Hoeness, declaró antes del segundo encuentro entre ambos que Leverkusen había tenido «un poco de suerte con sus fichajes, hay que decirlo. Nadie más ha visto a Boniface y nadie conocía a Grimaldo antes».

El defensor, al igual que en el partido del Allianz Arena, respondió con un gol. Rolfes también argumentó con hechos: «La suerte no es una coincidencia. No es cierto que no hubiera competencia [para los fichajes del Leverkusen]. Con Álex Grimaldo sabíamos que teníamos una oportunidad en verano. Lo teníamos en nuestro radar desde hacía tiempo, ya estuve en Lisboa en 2019 y lo vi jugar».

Otro defensor, Josip Stanišić, también fue tema de conversación entre ambos equipos. El propio croata se sorprendió cuando el FC Bayern lo cedió al Bayer 04 en verano para que tuviera minutos. Ironías de la vida, esos minutos llegaron en la segunda vuelta y justo ante los de Múnich, abriendo la cuenta en aquella goleada 3:0 que, para muchos, sentenció la liga.

Sin incorporaciones multimillonarias, a veces ni siquiera superando las ocho cifras, Leverkusen creó su máquina perfecta para ganar y ganar. Este el mayor logro entre directiva y cuerpo técnico: la combinación a las jóvenes figuras del mañana con futbolistas experimentados que son la envidia de muchos rivales de élite.