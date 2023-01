¿Rafael Santos Borré retorna a River Plate?

Rafael Santos Borré no tiene mucho tiempo en Eintracht Frankfurt y en River Plate sueñan con una posible vuelta.

Nadie podrá negar que el paso del colombiano en las filas de Las Águilas está siendo más que exitoso. En la temporada pasada conquistó la Europa League y fue un jugador clave en el equipo marcando un gol en la final de la segunda competencia más importante del viejo continente

Ahora bien, esta campaña está lejos de ser la soñada por Borré. En primer lugar, los de Glasner no arrancaron para nada bien, incluso en puestos de descenso. Y en segundo lugar, en medio de ese proceso, perdió la titularidad con Randal Kolo Muani, que es una de las grandes sorpresas de la actual temporada de Bundesliga.

Por esta razón, «Rafa» solo pudo disputar 23 encuentros donde en la gran mayoría comenzó desde el banco de suplentes. Con tan solo un gol y 764 minutos de juego en su haber, los rumores de una posible salida están a la orden del día debido a que está muy incómodo, según cuenta su agente.

Como suele suceder con los jugadores que marcan un antes y un después en clubes, estos siempre sueñan con sus vueltas. En esta sintonía, quienes están muy ilusionados con un posible retorno del delantero son los directivos de River Plate de Argentina. Por lo pronto, la única oferta que hicieron por él fue por un préstamo y la respuesta fue negativa porque Los del Meno quieren venderlo si es que va a salir del club. Esta versión la confirmó Martín Aráoz, agente del jugador.

«Charlando con la dirigencia de River hicimos un intento, ellos ofertaron por un préstamo y obviamente la primera respuesta es no, pero estamos en eso . En principio no quieren prestarlo, pero hay que buscarle la vuelta.»

En este sentido, el que también habló, fue Markus Krösche, director deportivo del club alemán, y dejó en claro como es la situación:

«Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben.»