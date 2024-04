Rajada de Thomas Müller por el penalti no pitado a Arsenal en Champions

FC Bayern München salió muy vivo de la visita al Emirates Stadium en cuartos de Champions con un resultado de 2:2 aunque, de haberse castigado una acción punible, el devenir del encuentro pudo ser muy distinto. Toda la plantilla bávara reclamó un penalti de Gabriel Magalhaes por agarrar el balón dentro del área y quien más alzó la voz no fue otro que Thomas Müller. El veterano atacante no se guardó nada y criticó al colegiado Glenn Nyberg por no señalar nada.

«El árbitro está para hacer cumplir las reglas aunque no le gusten»

La acción de la polémica en el Arsenal – Bayern y que hizo estallar a Thomas Müller sucedió en el minuto 67, con marcador de 1:2 favorable para Los Bávaros. Los locales iban a reanudar el juego de la mano de su arquero, David Raya, pero este cedió el esférico a su compañero Gabriel Magalhaes para que lo hiciera. El central brasileño tomó el balón con las manos y lo recolocó en el suelo para iniciar jugada, pero la polémica recae en que lo hizo después de que el Nyberg hiciera sonar su silbato, por lo que incurría en una mano en el área y, por consiguiente, penalti. No obstante, el árbitro sueco dejó pasar el error.

En la zona mixta, Müller no se guardó nada y señaló a Nyberg, quien argumentó que no quería pitar máxima por un «fallo de niños», por no cumplir el reglamento en una infracción que se señalaría en cualquier competición.

«Hay un reglamento que se sigue desde la Kreisliga hasta la Bundesliga y la Champions League. El árbitro pita, el portero juega el balón y un jugador lo agarra con la mano. De acuerdo con las reglas, eso es mano dentro del área y un penalti claro. Puedo entender que el árbitro argumente que es un error de niños pero tuvo una influencia en el juego.»

El veterano, además, criticó la justificación del árbitro, haciendo saber que su labor es señalar lo que se indica en el libro de normas, y no saltárselo para tomar sus propias interpretaciones.

«El juez lo vio claramente, fue un error muy estúpido para él como para señalar penalti. Pero él no es quien tiene que decidir eso. El árbitro está para hacer cumplir las reglas incluso aunque no le gusten.»

Otra decisión polémica en contra de los alemanes en Champions

Si bien el 2:2 no es un mal resultado para FC Bayern, teniendo en cuenta que la vuelta de los cuartos de final se disputará en el Allianz Arena, de haberse pitado penal la situación sería muy distinta, ya que los dirigidos por Thomas Tuchel se habrían puesto 1:3 por delante en el marcador a poco más de veinte minutos para el pitido final.

Los representantes de la Bundesliga en esta Champions League ya han sufrido en las eliminatorias varias decisiones arbitrales de este estilo. En octavos de final, RB Leipzig vio cómo se les anulaba un gol en los primeros instantes de la ida por un muy riguroso fuera de juego posicional, que hasta Toni Kroos afirmó que no debió pitarse. Y en la misma ronda, Borussia Dortmund sufrió un penal en contra del que, en palabras de Mats Hummels, «los jugadores del PSV se rieron a carcajadas».

Müller añadió que el arbitraje en el Emirates Stadium, sumado a los precedentes con otros equipos, hace que «haya que cuestionar lo de los clubes alemanes y el grupo de árbitros de Pierluigi Collina», jefe del comité arbitral de FIFA y UEFA. No obstante, lo único que ahora mismo está en las manos del atacante y su equipo para pasar a semifinales de Champions es enfocarse en vencer en la vuelta, estando pendientes a todo lo que no pueda depender de ellos.