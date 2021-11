Ralf Rangnick se convertiría en técnico interino del Manchester United

Desde Inglaterra, se informa que Ralf Rangnick dirigirá al Manchester United por seis meses, con dos años más como consultor. El club aún no lo hizo oficial.

UNA ELECCIÓN PARA UNA NUEVA ETAPA EN EL CLUB INGLÉS

Según la información de la web The Athletic, el hombre de 63 años dejará su trabajo como Manager de Deportes en el Lokomotiv Moscú para asumir el cargo con los Red Devils. El acuerdo está sujeto a que el club ruso acepte liberarlo de su contrato, aunque en Manchester no prevén que esto sea un problema. Por esta razón, no estaría a cargo a tiempo para el partido del fin de semana ante Chelsea FC por la Premier League.

Ole Gunnar Solskjaer fue destituido como entrenador del United después de la derrota del domingo por la mañana ante Watford por 4:1. El resultado los dejó octavos en la liga inglesa. Desde la institución dejaron en claro que buscarían contratar a un entrenador interino hasta el final de la temporada y rápidamente se lanzaron por Rangnick, quien anteriormente dirigió a Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim y RB Leipzig.

Viví toda la actualidad del fútbol alemán en audio en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

¿UNITED CAMBIÓ LOS PLANES DE RANGNICK?

Rangnick tuvo un éxito significativo como director de fútbol, cargo que ocupó para Red Bull Salzburg como para el mencionado Leipzig a partir de 2012. Después de que asumiera ese papel, Leipzig ascendió de la Regionalliga a la Bundesliga. Con ese crecimiento en los clubes de Los Toros Rojos, en Manchester le habrían ofrecido un acuerdo por seis meses hasta finales de mayo, más dos años como consultor.

Rangnick, que había firmado en el verano con los moscovitas por tres años, había anunciado durante esa época que trabajaría de forma independiente como empresario y que ya no estaría de forma activa en el fútbol, ya sea como entrenador o director deportivo, en un futuro cercano. De la misma manera, se estaba desempeñando como columnista y comentarista del servicio de streaming DAZN. De confirmarse el trato, parece que el United le habría hecho una oferta que lo hizo cambiar de parecer.