Ramy Bensebaini podría llegar a Borussia Dortmund en invierno

Ramy Bensebaini, lateral izquierdo de Borussia Mönchengladbach, podría ser nuevo refuerzo de Borussia Dortmund en las próximas semanas.

Un déficit en los laterales

No cabe ninguna duda que si le preguntamos a un aficionado negriamarillo sobre los puestos donde se tienen más problemas, la respuesta será en los laterales. Empezando por el derecho, Edin Terzic solo cuenta que Thomas Meunier y Felix Passlack, dos jugadores que claramente no dan la talla. Y como si ello fuera poco, Mateu Morey aún no está recuperado de su lesión.

Mas allá de que la calidad no abunda por derecha, por izquierda hay más problemas. Si bien Raphaël Guerreiro es un jugador muy importante en lo ofensivo, sus constantes desatenciones a la hora de defender provocan cada vez más dudas a la hora de renovar su contrato. Y mas allá de él no podemos mencionar ningún nombre porque no cuentan con otro jugador en ese puesto que tenga experiencia.

Finalmente, Borussia Dortmund tiene todo para hacerse con los servicios de Bensebaini

En esta sintonía, la dirección deportiva comandada por Sebastian Kehl se está moviendo rápido. Si bien la carpeta tiene varios nombres, según el periódico local Ruhrnachrichten, el nombre apuntado es el de Ramy Bensebaini, actual lateral izquierdo de Los Potros de Mönchengladbach.

Ya en el verano pasado su nombre había sonado muy cerca de Dortmund, pero las prioridades fueron otra. Es por ello que la intensión ahora es volver a por él teniendo en cuenta su buena situación contractual para ellos. Recordemos que el argelino vence contrato en 2023 y podría llegar gratis el próximo verano, empero, parece que la directiva lo quiere para este invierno y el precio fijado sería de 12 millones de euros.

En estos momentos parece mucho dinero, sobre todo, teniendo en cuenta que vence su contrato en uno meses. El tema está en que las constantes lesiones de Guerreiro provocan que su llegada sea de urgencia. Y como si ello fuera poco, en 12 encuentros de Bundesliga ya ha marcado cinco goles.