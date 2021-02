RB Leipzig y Borussia Mönchengladbach han conseguido estadio para ejercer de local en sus respectivas eliminatorias de octavos de final de Champions League contra Liverpool y Manchester City, después de que se impidiera el acceso a Alemania a los equipos ingleses por prevención del gobierno alemán.

Con casa asegurada para jugar Champions League

El lugar escogido es el Puskás Aréna de Budapest, hogar de la selección húngara de fútbol. Inaugurado en 2019 y sede de la Supercopa de Europa de 2020, ganada precisamente por un equipo alemán como el FC Bayern, el Puskás Arena es el estadio que albergará los encuentros de Los Toros Rojos y Los Potros, corriendo ambos con todos los costes de los partidos. Las fechas y horarios de ambos encuentros no cambian a lo establecido. El RB Leipzig – Liverpool se disputará el martes 16 de febrero a las 21:00 horas (Hora Central Europea), y el Borussia Mönchengladbach – Manchester City lo hará el miércoles 24 de febrero a la misma hora.

Esta sede sorprende por el hecho de que Borussia Mönchengladbach ya había contactado con el FC Midtjylland danés para jugar en su estadio, y muchos suponían que RB Leipzig jugaría en casa de su equipo hermano, el RB Salzburg. Respectivamente, Gladbach y Leipzig tendrán que desplazarse 1002 y 644 kilómetros para jugar como locales por Champions League. Dicha distancia, obviamente, es mayor para los equipos ingleses.

Hoffenheim jugará Europa League en España

Otro equipo que también tendrá que viajar más de lo previsto es el TSG 1899 Hoffenheim para la ida de dieciseisavos de final de Europa League contra el Molde FK noruego. En este caso, el equipo que ha tenido que buscar sede no ha sido el alemán ya que para la ida es el conjunto visitante. Su eliminatoria se disputará en el Estadio de la Cerámica, estadio del Villarreal. Por suerte, ir a España supone para Los de Sinsheim un viaje de 200 kilómetros menos que si les hubiera tocado ir a Noruega, pero para el Molde supone poco menos de 3000 kilómetros de trayecto para ejercer la localía. De momento, para el partido de vuelta no hay nada que impida que no se pueda jugar en Alemania.