Rumores indican que Robert Lewandowski “quiere un nuevo desafío” fuera del FC Bayern München

Desde Inglaterra, circulan rumores sobre una posible salida de Robert Lewandowski del FC Bayern München. Los bávaros lo venderían en la próxima temporada.

UN RUMOR QUE CAMBIARÍA TODO

No es ningún secreto que Lewandowski ha despertado interés de muchos clubes importantes a lo largo de estos años. Su elección como The Best de la FIFA el año pasado y el haber superado el récord goleador de la Bundesliga de Gerd Müller han aumentado las expectativas por y del jugador de 32 años.

Ahora, Sky Sports en Inglaterra informa que el propio polaco ha expresado su deseo de cambiar de aires. “Lewandowski busca un nuevo desafío cerca del final de su carrera y le gustaría conocer una liga diferente a la Bundesliga”, menciona el canal de deportes. Diferentes medios de comunicación ya especulan sobre sus posibles compradores.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

LEWANDOWSKI QUIERE IRSE EN BUENOS TERMINOS, EL FC BAYERN SACAR BUENA GANANCIA

Una cosa es segura: Lewandowski tendrá destinos para imaginarse. Aunque también no querrá tirar por la borda su relación con el club. Los bávaros están renuentes a perder su garantía de gol y aún planifican su futuro teniéndolo en cuenta para las temporadas venideras.

Al menos por la presente campaña, el atacante no estará a la venta. Él mismo acepta esta posición, no presionará para una transferencia y continuará jugando con normalidad. Sin embargo, su contrato vence en el verano de 2023, por lo que, si el Rekordmeister querrá ganar dinero, su venta deberá ocurrir el año que viene.

Clubes como el Chelsea FC o el Manchester City podrían generar salarios que en Múnich no pueden costearse, es por eso que el FC Bayern buscará tasar la salida de su jugador estrella en no menos de 100 millones de euros. La novela del próximo verano acaba de comenzar.