Una lesión de Manuel Neuer mantiene en vilo al FC Bayern München

Manuel Neuer sufrió una lesión durante la Supercopa. El capitán del FC Bayern München no ha podido entrenar y está en duda su participación ante 1. FC Köln.

UNA POSIBLE BAJA SENSIBLE EN EL FC BAYERN

Durante el encuentro ante Borussia Dortmund, el portero se lesionó tras la hora de juego por un choque con Erling Haaland. Neuer continuó jugando, convirtiéndose en la figura del partido y una de las razones por las cuales el FC Bayern se terminó llevando el título.

Sin embargo, el golpe se ha resentido antes del regreso a la actividad, por lo que el club bávaro confirmó que el jugador de 35 años no pudo ser parte del entrenamiento del día jueves. El comunicado oficial afirma que el guardameta sufrió una “lesión de cápsula en el tobillo derecho”.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

MANUEL NEUER ESPERARÍA A VER LA EVOLUCIÓN DE SU LESIÓN

El Rekordmeister no anunció el tiempo que Neuer estará fuera ni cuando le demandará a recuperarse. El canal Sport1, por su parte, asevera que dicha lesión podría no ser de gravedad y que el arquero continuaría en el arco del Allianz Arena, cuando Köln haga su visita este domingo. De no ser así, Sven Ulreich estaría disponible como respaldo.

Ulreich participó en un total de 70 partidos con el FC Bayern entre 2015 y 2020, momento en el que se unió al Hamburger SV en una transferencia gratuita. El ex portero del VfB Stuttgart regresó al Allianz Arena para esta temporada, como reemplazo de Alexander Nübel, quien temporalmente ha salido al AS Monaco en un préstamo de dos años.