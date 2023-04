¿Ryan Gravenberch anticipa una salida del FC Bayern München?

Aunque fue un pase muy publicitado en su momento, Ryan Gravenberch aún no tiene juego en FC Bayern München y su salida es una seria amenaza.

En el pasado septiembre, el mediocampista creó una leve controversia al acudir a los medios para quejarse del tiempo de juego que recibía en el equipo bávaro. Con el paso de los meses, su situación no ha cambiado y ahora eventualmente esto podría llevarlo a dejar el club.

Hablando con Ajax Showtime, Gravenberch habló sobre su deseo de triunfar en el FC Bayern y de no arrepentirse de su movimiento, aunque también dijo que evaluará su situación cuando sea el momento apropiado:

“Quiero triunfar en el FC Bayern. Pero si eso no funciona y no tengo oportunidades, tal vez debería buscar en otra parte. De momento, sin embargo, no estoy tan preocupado por eso y espero poder cambiar mi situación en el Bayern. Todavía estoy convencido de mi elección y no me arrepiento en absoluto. Ciertamente esperaba jugar más. Hasta ahora no ha ido como se esperaba. Para mí es una lástima, pero lo estoy manejando bien”.