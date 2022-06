Sadio Mané no es el reemplazante natural de Robert Lewandowski

Los intentos del FC Bayern München para fichar a Sadio Mané del Liverpool FC están encendiendo las redes sociales y las noticias. Pero, Sadio Mané no es el reemplazante de Robert Lewandowski.

Mané y Lewandowski son completamente diferentes

Mané, de forma natural, es un extremo por las bandas. En el fútbol moderno juega a banda cambiada. Es decir, su pierna hábil es la derecha y juega por la banda izquierda para hacer el recorte hacia el interior del campo de juego. De manera secundaria, lo vimos realizar los papeles de un media punta. En la presente temporada fue alineado 18 veces como delantero, 30 como extremo izquierdo y 3 veces como extremo derecho.

Por su parte, Robert Lewandowski es un delantero central que, de acuerdo a las circunstancias del juego y de la posición del equipo, puede ocupar otros espacios. Pero esto ocurre durante el partido; a diferencia con Mané, que desde el principio de juego desempeña las funciones de media punta o banda por derecha. En la presente temporada su posición en el inicio del partido como delantero centro fue de 46 veces, es decir, toda la temporada.

Esta diferencia también se plasma claramente en las estadísticas de los goles, el polaco lleva 50 goles y 10 asistencias en esta temporada. Por su parte, el senegalés consiguió 23 goles y cinco asistencias. Desde el primer momento debemos estar de acuerdo que Sadio no es un delantero neto como Robert.

Entérate de todos los movimientos del mercado en el fútbol alemán en la Central de Fichajes de Mi Bundesliga.

No es el reemplazo, pero es un gran refuerzo

El ex jugador de fútbol Lothar Matthäus manifestó públicamente que Mané no es el reemplazante para Lewandowski. Sobre todo porque, para él, el 9 del no tiene reemplazante en el mundo. Sin embargo, considera que sería una supertransferencia y que ayudaría al equipo.

Por su parte, Ezequiel Daray, corresponsal en Alemania para la DFL, también está de acuerdo con Matthäus.

Estoy de acuerdo con Lothar. Mané sería un gran fichaje para el Bayern, pero no un reemplazo de Lewandowski. Más bien de Gnabry — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) May 31, 2022

Entonces, ¿Cuál es el plan del FC Bayern München?

El club está consciente que la pérdida de Lewandowski traerá muchos problemas y que encontrar sustituto es una tarea muy difícil. Y lo que están buscando al parecer es un refuerzo más de equipo. Es decir, un jugador que pueda desenvolverse en diferentes posiciones para obtener resultados satisfactorios. En este sentido, además, la apuesta buscando el fichaje de Mané traería más oportunidades de rotación de jugadores y posiciones.

Bajo esta misma línea, el Bayern también va en busca de un delantero, y los ojos están puestos en dos opciones: El delantero del VfB Stuttgart, Sasa Kalajdzic, o Sébastien Haller, procedente del Ajax.