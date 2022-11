En el día de ayer, Sadio Mané, finalmente, tuvo que ser operado de la lesión y ya está confirmado de todos lados que no estará en el Mundial.

El senegalés no tuvo la mejor suerte sus últimos encuentros

No cabe ninguna duda de que uno de los grandes errores de la FIFA a la hora de organizar el Mundial ha sido la fecha que han escogido. Generalmente, se juega cuando finalizan las temporadas en el fútbol, sin embargo, las altas temperaturas en el verano catarí provocó que se fije en el medio de todas las campañas.

Lo que esto generó es que las ligas alrededor del mundo se corten con menos de 10 días de anticipación y, por ello, muchos futbolistas se están cuidando al máximo de no sufrir una lesión que los pueda dejar de lado del torneo que, posiblemente, marque su vida profesional para siempre.

Ahora bien, justamente esto es lo que no pudo obviar Sadio Mané. En la jornada 14 FC Bayern München recibía a Werder Bremen y en uno de los cruces contra los defensores nórdicos, el extremo cayó lesionado y no pudo seguir en el encuentro. Luego de esto ya desde ayer se confirmó que no podría estar en el Mundial de ninguna manera.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Mané tuvo que ser operado y está totalmente descartado para el Mundial

Como ya se ha dicho anteriormente, Mané tuvo que pasar por el quirófano. Su lesión reside en el peroné de una de sus rodillas y tenerlo en Qatar era solo una ilusión de su seleccionado. Si bien al comienzo los bávaros se tomaron a risas la cuestión de los médicos brujos, luego las bromas se terminaron.

Esto se debe a que el senegalés no está pasando por una lesión sencilla. Incluso, su ausencia, según Sport1, será de 3 a 4 meses dependiendo su recuperación. Seguramente el jugador acompañe a su seleccionado, pero ahora está totalmente en reposo de rodilla. La cita era la más importante de su carrera, de eso no hay dudas, sin embargo, FC Bayern no puede arriesgar su capital.