Se cae en el último momento el fichaje de Palhinha por FC Bayern

El cierre de mercado en Alemania ha frustrado el fichaje de Joao Palhinha por FC Bayern München. El centrocampista portugués estaba en Múnich para pasar el reconocimiento médico pero el Fulham, al no encontrar reemplazante, finalmente no dio luz verde para que Los Bávaros le inscribieran a tiempo.

Fulham bloqueó el traspaso cuando Palhinha ya estaba en Múnich

Una de las grandes prioridades en el mercado para FC Bayern durante las últimas semanas era fichar, a petición expresa de Thomas Tuchel, un nuevo mediocentro defensivo. Hubo interés de Los Bávaros por muchos perfiles pero ninguno se terminó de materializar hasta que, en los últimos días, Joao Palhinha dio el visto bueno para unirse a la entidad muniquesa.

El acuerdo inicial que habían alcanzado FC Bayern y Fulham era de un traspaso por valor cercano a los 60 millones de euros, dándole permiso al jugador luso para viajar a Múnich para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato en este último día de mercado. No obstante, tal y como informa el reportero de Sport1, Kerry Hau, todo estaba sujeto a que los londinenses encontraran a un reemplazante, cosa que al final no ha sucedido. El mercado de fichajes en la Bundesliga cerró a las 18:00 horas (Horario Central Europeo) y, como Fulham no dio luz verde, a Bayern no le ha dado tiempo para inscribir a Palhinha, por lo que el traspaso no sucederá.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Tuchel se queda sin su ansiado centrocampista

Este giro inesperado de los acontecimientos ha provocado que FC Bayern no haya cerrado una operación millonaria, cuando el mismo Palhinha ya estaba en las instalaciones del club. Todas las partes estaban interesadas en que el centrocampista continuara su carrera en el Allianz Arena, pero el tiempo y el cierre de mercado en Alemania se les acabó echando encima. Por ello, Thomas Tuchel tendrá que afrontar, al menos, la primera mitad de la temporada sin el refuerzo que tanto había pedido para su plantilla. Todo queda en una de tantas anécdotas que protagonizan los Deadline Days.