A esta hora, Kolo Muani NO firmaría por Paris Saint-Germain

Pese a los numerosos esfuerzos de Paris Saint-Germain y a la huelga de Randal Kolo Muani para forzar su mudanza a la capital francesa, a escasos minutos para el cierre del mercado de fichajes en Alemania todo indica a que el delantero no saldrá de Eintracht Frankfurt ya que se ha caído su supuesto reemplazo.

El cierre de mercado se le echa encima a Frankfurt y PSG

Si bien durante muchas semanas de mercado el nombre de Randal Kolo Muani no había levantado demasiados rumores, en las últimas semanas el Paris Saint-Germain se lanzó a su fichaje a toda costa. El internacional francés, aunque en un principio no tenía planes de moverse, no quiso dejar pasar el tren del PSG, pero las constantes negativas de Eintracht Frankfurt a su marcha provocaron un culebrón.

El club del Meno no quería aceptar ninguna oferta por debajo de los 100 millones de euros, y Kolo Muani decidió ponerse en huelga para lograr que le dejaran marchar. A falta de 24 horas para el cierre de mercado, todo apuntaba a que Frankfurt daría su brazo a torcer y aceptaría una oferta de 90 millones de euros. No obstante, según apunta el reportero Christopher Michel de Sport1, en estos momentos el fichaje está caído.

La principal causa por la que Eintracht no quiere aceptar es que no ha firmado a ningún reemplazante para el internacional francés a tiempo. Todo apuntaba a que el PSG permitiría que Hugo Ekitike fuera a Frankfurt como moneda de cambio. El gran problema es que este no ha llegado a un acuerdo con Las Águilas por su elevado salario, por lo que el club no se quiere arriesgar a quedarse sin delantero titular para la primera vuelta.

¿Puede haber un nuevo giro de guion en el culebrón de Kolo Muani?

Las incógnitas siguen presentes antes de que acabe este mercado. Los clubes alemanes no podrán inscribir jugadores en la competición -sí podrán anunciarlos más tarde si realizaron sus procesos dentro del plazo- a partir de las 18:00 horas (Hora Central Europea), por lo que apenas quedan minutos antes del cierre. Sin embargo, en Francia pueden hacerlo hasta la medianoche, por lo que desde Paris pueden enviar nuevas ofertas en las próximas horas. Kolo Muani sigue esperando cumplir su deseo de firmar por el PSG, pero el plan de Eintracht Frankfurt es retenerle en plantilla si no aparece un reemplazo a última hora.