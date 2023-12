¿Se enfría el interés de FC Bayern por Joao Palhinha?

Pese al traspaso fallido el pasado Deadline Day y el interés que Joao Palhinha sigue mostrando por recalar en FC Bayern München, el fichaje del centrocampista portugués en enero se encuentra en punto muerto. El club muniqués no estaría dispuesto a pagar en invierno la elevada cifra que pide Fulham y actualmente tiene otros refuerzos prioritarios en mente.

La directiva no ve claro traer a Palhinha en enero

Viajar a Alemania en el último día de mercado, ver cómo el fichaje por FC Bayern se cae, renovar con Fulham y volver a dejar la puerta abierta para mudarse a Múnich. Joao Palhinha está viviendo de todo en los últimos meses pero, aunque sigue muy dispuesto a que el traspaso se dé, puede que tenga que volver a quedarse esperando. Los planes iniciales de Los Bávaros eran realizar en enero los fichajes que no pudieron concretar en verano y Palhinha tenía muchas papeletas para ser uno de ellos. Sin embargo, la situación ha cambiado mucho en las últimas fechas.

Tal y como informa Sky, Bayern no está nada seguro de querer pagar la elevada cifra que Fulham pide por el centrocampista portugués, no menos de 60 millones de euros. La directiva lo considera un precio muy alto y ha establecido otra prioridad de cara a la próxima ventana ya que consideran que, si están sanos Kimmich, Goretzka y Laimer, no necesitarían un mediocampista extra. Es por esto que, si nada cambia antes de enero, el conjunto muniqués no se lanzaría ni mucho menos a fichar a Palhinha.

¿Qué fichaje está buscando ahora FC Bayern?

El gran problema ahora mismo en la plantilla que dirigie Thomas Tuchel es el centro de la zaga porque el inicio de la Copa Asiática les impedirá contar con Kim Min-Jae durante todo el mes de enero y puede que buena parte de febrero. Para estas semanas sólo tendrían a De Ligt y Upamecano para jugarlo todo, y ambos ya han tenido problemas con las lesiones en esta primera mitad de temporada. Así pues, la directiva busca un defensor central, que también se pueda desempeñar como lateral derecho, para aportar más profundidad a la defensa. Puede que Palhinha, con este cambio de prioridades, se vuelva a quedar sin su tan deseado fichaje.