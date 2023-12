Tres encuentros a ver de la Jornada 14 de la Bundesliga

Este viernes arranca una nueva fecha de la Bundesliga y te contamos los tres encuentros que no podés dejar de ver en esta Jornada 14.

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München

Cada vez que Las Águilas y Los Bávaros se encuentran tenemos partidazos. Los goles no faltan y hasta los despidos de banquillo no dejan de asistir. Es por ello que tras la eliminación de Pokal, Eintracht Frankfurt recibe con toda ilusión a un FC Bayern que debe ganar para no perderle pisada a un Leverkusen, que dicho sea de paso, podría perder puntos en esta jornada. Ambos preparan sus mejores jugadores para darlo todo.

Borussia Dortmund – RB Leipzig, el más destacado entre los encuentros a ver de la Jornada 14 de la Bundesliga

No cabe ninguna duda de que en Dortmund se vive una crisis total. Entre semana quedaron fuera de la Copa Alemana y en la directiva hay muchas diferencias entre Kehl y Terzic. En este escenario recibirán en casa a Los Toros Rojos que quieren curarse de la irregularidad que llevan en esta temporada y sacarle más distancia a los negriamarillos en el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

Stuttgart – Bayer Leverkusen

Y cerrando el listado, tenemos un verdadero partidazo entre los equipos del momento. Leverkusen viene siendo el mejor equipo de Europa y el gran líder de la actual Bundesliga. Por otra parte, Stuttgart viene siendo la gran revelación, colocándose en el tercer puesto del fútbol alemán y con un Guirassy «On Fire». Sin dudas, todo el mundo estará siguiendo este encuentro porque determinará la tabla de posiciones.