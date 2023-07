Se retrasa la vuelta de Manuel Neuer en FC Bayern München

En las últimas horas, el periódico Sky Sports confirmó que se retrasará la vuelta de Manuel Neuer en FC Bayern München.

Hace unas semanas retornó a los entrenamientos

Luego de finalizado el Mundial de Qatar 2022, el portero alemán salió de vacaciones y allí fue donde en una de sus tantas excursiones se fracturó una de sus piernas esquiando. En un primer momento, se pensó que su lesión iba a ser más leve, sin embargo, el diagnóstico médico indicó que tenía una fractura de tibia y peroné.

Después de estar cinco meses fuera de las canchas, hace unas semanas FC Bayern München mostró un vídeo donde se ve al portero haciendo movimiento precompetitivo y se pensaba que ya estaba cerca de volver a tenerlo en un partido, pero esto no será así.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Se retrasa la vuelta de Neuer en FC Bayern

Como bien dijimos, la esperanza de todo el cuerpo técnico era contar con el portero para esta pretemporada. Empero, se piensa que esto no será así porque su vuelta no está siendo en los tiempos que se esperaban. Y esto se debe a que no podrá estar a la par de sus entrenamientos para la pequeña pretemporada y, también, es duda para viajar a la gira por Asia.

Ante esto, lo único que se sabe desde lo oficial es que se someterá a nuevos estudios a partir de la semana que viene para ver como va su avance. Internamente, según confirma Sky Spots, creen que todavía le hace falta más tiempo de reposo.