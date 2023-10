Sebastian Hoeness, el entrenador sorpresa de la Bundesliga

Sebastian Hoeness dirige a VfB Stuttgart y es el entrenador sorpresa de la temporada de Bundesliga. Ubicó a su equipo en la segunda plaza, pese a que muchos lo tenían como candidato a descender. Hace unos días, brindó una entrevista a la Bundesliga y repasó lo más destacado de su equipo.

Sobre el resurgimiento de Stuttgart

«Me gustaría decir en primer lugar que, desde mi punto de vista como aficionado, no me dio la impresión de que nos estuvieran maltratando una y otra vez, creo que los aficionados de aquí nos apoyaron mucho, pero sé a lo que te refieres, la diferencia es enorme, por supuesto, en cuanto a nuestras actuaciones, a cómo nos ven. Pero así es el deporte, sólo puedo repetirme a mí mismo. El deporte es algo que se juega con la cabeza, y obviamente tiene que ver con la confianza y la seguridad. Los resultados también ayudan a ello, y esas son cosas que no teníamos tanto en las temporadas anteriores a ésta. Nunca jugamos mal, pero los resultados no iban a nuestro favor, y entonces las cosas podían ir en otra dirección.»

Sobre el impacto que generó su llegada al club

«Sí, ahí también tendría que decir que hubo uno al final de la temporada, y el otro es el comienzo de esta. Obviamente, hemos tenido una gran racha y hemos sumado muchos puntos, y todo se debe a lo que teníamos al principio: la mentalidad adecuada, creo, la forma de ser de los jugadores, de ahí partí. De lo contrario no habría aceptado el trabajo y no habría podido hacerlo, porque habría sido desesperante, hay que ser honestos. Pero estaba plenamente convencido de que los jugadores, en primer lugar, eran lo suficientemente buenos y, en segundo lugar, estaban en condiciones de poner en práctica mis ideas y la forma en que yo quería jugar al fútbol.

Ambas cosas han demostrado ser ciertas al 100%: el equipo tiene una cantidad increíble de buenos jugadores y una estructura de liderazgo realmente buena, y además los jugadores han ganado mucha confianza en sí mismos a lo largo de las semanas. Lo sabemos, se experimenta en todos los deportes: cuando no se tiene confianza, incluso los mejores jugadores no brillan. Hemos sido capaces de desarrollar esa confianza, y hemos conseguido superar la historia reciente.»

Hoeness habla sobre Guirassy, el goleador de la Bundesliga

Te lo puedes imaginar. Como has dicho, antes de su lesión marcaba goles y era muy decisivo en la parte alta del campo. Absolutamente, él, pero podríamos nombrar también a muchos otros que se están beneficiando realmente del éxito del equipo, y ése es el mensaje que yo transmito: cuando uno está en condiciones de pensar y de jugar para el equipo, todos tendremos éxito y, lo que es más, las historias individuales de éxito saldrán a relucir. Y Serhou es claramente la mayor historia de éxito, pero hay otras: Chris Führich, que de repente ha entrado en la convocatoria de la selección, Alex Nübel, que vuelve a estar lleno de confianza en Alemania, está jugando bien, Waldemar Anton, que acaba de ser nombrado capitán, está teniendo actuaciones muy regulares, lidera al equipo dentro y fuera del campo.

Obviamente, me encantaría nombrarlos a todos, sería un poco ridículo, pero realmente hay muchos que desempeñan su papel, y un par que no están en el centro de atención, porque tenemos una buena comprensión de las funciones de cada uno, en diferentes posiciones. Tenemos muchos jugadores jóvenes, con talento, que saben que tienen cosas en las que trabajar, y luego tenemos jugadores más veteranos que no están tanto en el campo, pero que asumen las funciones de liderazgo adecuadas en el vestuario, y en el campo cuando tienen que demostrar profesionalidad en los entrenamientos. Así que todo funciona bien en el equipo, y lo principal es seguir apoyándonos mutuamente. Para mí, si me preguntaran si hay un secreto o una clave del éxito, ésa sería la clave: el hecho de que tengamos ese espíritu en el equipo en estos momentos.

Sobre la ausencia de su goleador

Sí, estamos nerviosos, ¡pero positivamente! Estamos deseando que llegue el próximo partido, contra el Hoffenheim, y afrontaremos este reto sin los goles de Serhou, que tan bien nos ha venido. Tenemos algunos jugadores que han participado en muchos goles y que también han marcado los suyos. A pesar de eso, sabemos el impacto que estaba teniendo Serhou: ¿15 goles? ¿15 goles? 14 goles- marcar 14 goles en ocho partidos, y a menudo es el tipo que marca el primer gol del partido. Y todo el mundo sabe lo importante que es eso. Pero a pesar de eso, estamos totalmente convencidos de que durante el tiempo que Serhou esté de baja, seremos capaces de realizar buenas actuaciones, marcar goles, ser peligrosos en ataque y seguir sumando puntos, aunque el Hoffenheim, y luego el Heidenheim, y después en casa contra el Dortmund son todos partidos obviamente difíciles.»