Según una encuesta, Borussia Dortmund ya perdió la Bundesliga

Según una encuesta del rotativo Kicker, Borussia Dortmund ya perdió sus posibilidades de ganar la Bundesliga tras el empate ante Bochum.

Un empate con mucha polémica ante Bochum

En la noche alemana, Borussia Dortmund debía jugar contra Bochum para revalidar la oportunidad que el destino le había brindado la semana pasada. Bayern había caído ante Mainz y con la victoria ante Eintracht Frankfurt quedaron punteros a un punto de ellos. Pese a que el equipo local va en los últimos puestos, el hecho de salir de casa siempre fue traumático para los de Terzic.

Y si ya no alcanzaba con ese detalle, a los 5 minutos del primer tiempo, Anthony Losilla iba a cazar un rebote en la puerta del área e iba a marcar el 1:0. Sí, con el partido recién arrancado, los negriamarillos se comian un gran balde de agua fría que supieron afrontarlo de buena manera porque tres minutos más tarde, Adeyemi firmó el 1:1 final.

El segundo tiempo no tuvo muchas emociones, empero, se encontró con un Sascha Stegemann que dejó muy mal parada a la DFL. El arbitro no advirtió un claro penal a Adeyemi y, como si ello no fuera poco, tampoco advirtió un segundo penal tras un disparo de Süle que toco en la mano zurda de un jugador de Bochum. El juego del Dortmund no ha sido el mejor, pero hoy fue claramente perjudicado.

Los aficionados alemanes plasman su parecer en una encuesta sobre el título de la Bundesliga

Con este nuevo empate, Borussia Dortmund marcha primero aún a dos puntos de FC Bayern München, sin embargo, los bávaros reciben en el día de mañana a Hertha BSC que marcha último. Es decir, con una victoria ante el rival más débil del certamen, retomarán la punta de la Bundesliga.

Ante este nuevo traspie de BVB, el periódico Kicker organizó una encuesta donde se votaba al futuro campeón alemán y el resultado no asombra. Participaron 364.700 personas y el 54% de los lectores cree que Borussia Dortmund ha perdido la oportunidad de acabar con la racha de 10 títulos consecutivos de la Bundesliga del Bayern.

¿Qué partidos le queda a uno y al otro?

Borussia Dortmund : Wolfsburgo (L) Borussia Mönchengladbach (L), Augsburgo (V), Maguncia (L)

Bayern Múnich : Hertha Berlín (L), Werder Bremen (V), Schalke (L), RB Leipzig (L), Colonia (V)