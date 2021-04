El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 27

Finalizada la jornada 27 de Bundesliga, te traemos el semáforo para que revivas todo lo sucedido en el pasado fin de semana.

En verde: FC Bayern con el título de Bundesliga encaminado, el buen debut de Hannes Wolf en el banquillo del Leverkusen y la gran victoria del Eintracht en Dortmund

El principal titular que nos dejó esta fecha fue que el título de Bundesliga está más cerca que nunca de marcharse otro año más a Baviera. FC Bayern München supo resolver bien su duelo directo batiendo 0:1 a un RB Leipzig que al menos plantó cara. Frente a la baja de Lewandowski, Choupo-Moting fue titular y Goretzka se calzó las botas de goleador para anotar ese único tanto en el 38′ en una de sus ya conocidas llegadas desde segunda línea. Los de Nagelsmann tuvieron ocasiones de sobra para empatar e incluso remontar en el segundo tiempo, pero de nuevo su efectividad fue nula y Neuer, otro día más, fue Neuer. Siete son los puntos que separan ya a uno del otro y con siete partidos por delante, esta es una distancia prácticamente insalvable teniendo en cuenta de lo que es capaz FC Bayern.

Condenado a los colores de la decepción durante varias semanas, Bayer 04 Leverkusen tiene por fin un motivo para ilusionarse. La destitución de Peter Bosz y la llegada de Hannes Wolf al banquillo de Los Obreros ha traído nuevas caras en el XI inicial. Y además, una importante victoria por 2:1 sobre FC Schalke 04. El equipo, con una línea de tres centrales atrás y con la novedad de la titularidad de Exequiel Palacios, jugó como se llevaba esperando mucho tiempo. Y además, a los delanteros no les faltó gol, puesto que ambos marcaron. Habrá que ver cómo se desarrollan estas últimas fechas pero no tiene mala pinta este Leverkusen.

Y cerramos el verde con un ya habitual por estos lares como SG Eintracht Frankfurt, que se aferra a los puestos de Champions League tras batir a domicilio a Borussia Dortmund por 1:2. Se aprovecharon del mal día que tuvieron Los Borussos. Nico Schulz dio la nota del día con un gol en propia, y pese a que Hummels empatara antes del descanso no bajaron los brazos. Después de muchos minutos en los que parecía que el balón no quería meterse en la portería, en el 87′ apareció la fórmula letal: centro de Kostic y cabezazo de André Silva. Y ahí quedó todo. Cuarta posición y un colchón de siete puntos para unas Águilas que vuelan más alto que nunca.

En amarillo: no hubo vencedor en el derby de Berlín y ni en el duelo directo por la permanencia

El otro partido que más llamaba la atención de la fecha era el Derby de Berlín entre Union y Hertha BSC en Köpenick. Se prometía garra y la hubo, pero no tanto juego como el que se deseaba. En el 11′ se adelantó La Férrea Unión con un disparo de Andrich desde la frontal. Ya daba la sensación de que el partido estaba en absoluto control hasta que un penal anotado por Lukebakio antes del descanso le dio vida al Hertha. Y esa vida no la aprovechó mucho al ser bastante conservador en la segunda mitad y conformarse con un punto que el Union no quería, pero tampoco encontró la manera de intimidar. Al final se quedó en un empate que no ayuda demasiado a ninguno pero que daña las opciones de Europa para los de Berlín Oriental al haberse compactado la tabla.

Mismo resultado se vio en el duelo directo entre 1. FSV Mainz 05 y DSC Arminia Bielefeld. Uno acababa de abandonar por fin la zona de descenso y tenía ganas de alejarse. Y el otro había sido arrastrado a ese fango y quería salir. Y aunque Los Carnavaleros golpearon primero con un penal bien transformado por Brosinski, en el último cuarto de hora lo empató Bielefeld con un buen golpeo de Volgsammer. Todo se quedó tal y como estaba al principio, y las necesidades tendrán que cubrirse otro día.

En rojo: Borussia Dortmund desterrado de la zona Champions y una decepción más en Sinsheim

Cómo no, toca hablar de la decepción de Borussia Dortmund esta jornada y ya hemos perdido la cuenta de cuántas van. Con el ya mencionado descalabro contra Eintracht Frankfurt, ahora mismo Los Borussos están más cerca de quedarse fuera de Europa que de entrar a Champions. Siete puntos les separan de Las Águilas y once de un VfL Wolfsburg que tampoco pinchó, y sólo quedan 21 puntos en juego esta temporada. Haaland no apareció, Reus no estuvo a la altura y para colmo se lesionó Moukoko durante el parón de selecciones. Panorama muy feo de cara a la Champions y al futuro del club por todo lo que conlleva esta estrepitosa campaña.

Cerramos el rojo y el semáforo con un TSG 1899 Hoffenheim que también está teniendo esa ambición por decepcionar últimamente a su hinchada. Acumulando tres derrotas consecutivas contra algunos rivales que no deberían ponerle en demasiados apuros. La última, en casa de un FC Augsburg que llega muy poco a puerta, pero que, cuando lo hace, se las ingenia para marcar siempre. Ruben Vargas y André Hahn pusieron los dos tantos de la desgracia para el conjunto de Sebastian Hoeness, para quienes lo único destacable fue el golpeo de Skov que maquilló el resultado. Y cuidado con los despistes, porque no se le viene un calendario de Bundesliga fácil al Hoffenheim y por abajo puede pasar de todo.