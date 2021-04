Serge Gnabry da positivo de COVID-19 en FC Bayern München

En el mediodía del martes, Serge Gnabry dio positivo en las pruebas habituales de COVID-19 que hace FC Bayern München y se perderá el duelo frente a PSG por Champions League.

Dos bajas durísimas

Como ya se sabe, la baja más pesada en el plantel bávaro fue la de Robert Lewandowski que se pederá un mes entero de actividad por lesión. Lo peor en el caso del polaco es que en su puesto natural no tiene un reemplazante tan a la altura debido a que Choupo-Moting, no por minimizarlo, no tiene la calidad de él.

A esto se le suma la de Serge Gnabry que es el primer caso de COVID-19 positivo en Bayern desde que han vuelto de Doha donde jugaron el Mundial de Clubes. En su momento, varios habían enfermado del virus que paraliza el mundo, como Benjamin Pavard y Leon Goretzka.

Los posibles reemplazantes de Serge Gnabry en FC Bayern München

A diferencia de lo que se contaba de Lewandowski, Hansi Flick tiene varias alternativas que puedan cubrir su ausencia. Por empezar, Coman y Sané quienes vienen siendo titular, podrían hacer olvidar al exjugador de TSG Hoffenheim. Pero sí quiere apostar por un cambio de esquema, Jamal Musiala podría ser otra opción.

Un escalón un poco más bajo se encuentra Douglas Costa que a esta altura de la temporada solo ha sido un mal negocio para la escuadra bávara. Nunca ha rendido como se esperaba y, hoy por hoy, ni siquiera es una opción para el entrenador.

Sin dudas que la baja de Gnabry es dura, empero, la plantilla que tiene el último campeón de la Champions League puede suplirla.