¿Serge Gnabry se tiene que ir del FC Bayern München?

En el FC Bayern München, Serge Gnabry ha sido un reiterado punto fijo de las críticas en los últimos meses. Sin embargo, tiene con qué para quedarse.

Gnabry, en la mira de todo FC Bayern

La temporada actual del FC Bayern ha sido todo, menos placentera. Con reproches extendidos hacia todos los sectores de la institución muniquesa, no hay persona que se salve de las críticas, aun a pesar de haber recuperado el liderato en la Bundesliga en el último fin de semana.

Uno de los más apuntados es Gnabry. El extremo no ha cumplido con las expectativas de aficionados y directivos en esta segunda mitad de campaña. Sin estar tan involucrado en los partidos más calientes de este curso y con vaivenes en su rendimiento, no sorprende a nadie que su nombre esté en la lista de posibles salidas para este verano.

Si bien el jugador de 27 años aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, también es cierto que no está en conversaciones con otros clubes y que no está descontento en Múnich: Es uno de los que más ganan y es muy respetado dentro del equipo de Thomas Tuchel.

¿Críticas justificadas o un rendimiento infravalorado?

Pero en términos de números, hay pocos motivos para quejarse del alemán. Teniendo en cuenta todas las competiciones en actual temporada, Gnabry participó en un total de 24 goles en 43 partidos oficiales (13 goles y 11 asistencias), lo que lo convierte en el segundo jugador más efectivo del club en esta campaña, por detrás de Jamal Musiala con 28.

Por otro lado, su gran actuación ante el Hertha BSC en la tarde del domingo no pasó desapercibida. Y es que, al marcar uno de los dos goles de la victoria, el futbolista anotó su décimo tanto en esta liga, convirtiéndose en el segundo jugador que anotó al menos esa cantidad por séptimo año consecutivo en Bundesliga. ¿El otro? Un tal Claudio Pizarro.

Desde su debut con el FC Bayern, Gnabry ha jugado 214 encuentros, con 77 goles, 50 asistencias y 13 títulos (incluido un sextete). Hablando de su aventura en la Bundesliga (incluidas sus apariciones en Werder Bremen y TSG Hoffenheim), puede presumir de otros 201 partidos, 77 goles y 42 asistencias.

Sin dudas, el atacante es uno de los jugadores más efectivos de los últimos años en el fútbol alemán. Solo habrá que esperar para saber si semejantes cifras son suficientes para continuar en el Rekordmeister. Conseguir la 11ª ensaladera al hilo para el club, seguramente, puede que haga la diferencia.