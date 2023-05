En las últimas horas, se confirmó que si Real Madrid no paga los 150 millones de euros que pide Dortmund, Bellingham no se irá.

Todo cerrado entre Bellingham y Madrid

Si bien Borussia Dortmund le ofreció una mejor oferta contractual, el mediocampista inglés tomó la decisión de emigrar de Alemania la semana pasada. Quien jugó un rol preponderante en esto fue Juni Calafat, jefe de scouting del club merengue. Desde febrero venía teniendo reuniones con su padre y, finalmente, desde marzo mantiene conversaciones mano a mano con el jugador.

Parece ser que la prioridad para Bellingham es su tiempo de juego y la cuestión de seguir su desarrollo para llegar a ser una superestrella. Calafat, le abría prometido eso y mucho más. Sin embargo, al mismo tiempo renovaron su contrato Luka Modric y Toni Kroos, por lo que, no sería extraño que el club español no cumpla con su promesa, como ha pasado en el pasado. Ahora bien, mientras tanto, Fabrizio Romano confirmó que la joya ya habría dado el sí y aceptado todos los detalles de su nuevo acuerdo contractual.

Vive lo mejor de la Bundesliga en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

Borussia Dortmund espera 150 millones de euros por Bellingham o nada

Como bien dijimos, entre el inglés y los merengues, ya está todo confirmado. Parece ser que su contrato es por unos 6 años y cobrará poco más de 10 millones por año. Ahora bien, la directiva de BVB ya le ha comunicado a los últimos campeones europeos que si no ponen sobre la mesa los 150 millones de euros, el fichaje no se hará. Recordemos que Bellingham tiene contrato hasta el 2025, por lo que, no están apurados para nada en venderlo.

Mas allá de esto, el medio 90min deutschland informa que Florentino Pérez sabe cuáles son las exigencias negriamarillas y quiere cerrar el traspaso lo antes posible. Es por eso que se espera que antes de que finalice marzo, el trato ya este hecho.