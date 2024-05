Terzic: «En la final no jugarán las Champions que ganaron»

En las últimas horas, Edin Terzic pasó por conferencia de prensa y analizó la final de Champions League ante Real Madrid.

La gran posibilidad de hacer retornar la Orejona a Dortmund

«Cualquiera que haya seguido mi enfoque en los partidos eliminatorios sabe que siempre lo hemos dividido en este único partido. Todo es posible en un partido, lo hemos demostrado con bastante frecuencia. No es un problema si estás nervioso. Únicamente es un problema cuando estás solo. Tengo un gran equipo a mi alrededor que me da confianza».

«Todo es cuestión de juego, queremos invertir todo para traer el trofeo de vuelta a Dortmund. Hace mucho tiempo que no estamos tan cerca. No debemos subestimar esta situación porque no sucederá tan a menudo en el futuro. Ahora se trata de dar el paso final».

«Encontraremos las palabras adecuadas en el discurso previo al partido. Incluso en el descanso. No estoy solo, trato de involucrar a mucha gente. En los últimos meses, muchos jugadores también han encontrado las palabras correctas.»

Terzic sobre el Madrid y las Champions ganadas

«Han conseguido reconstruirse sin perder calidad. Volverán a estar seguros durante los próximos diez años. Y, sin embargo, hemos descubierto una o dos áreas en las que tienen problemas. Pero el Real Madrid solo ha perdido dos partidos competitivos en esta temporada».

«Lo más importante es que nuestro objetivo es ganar la Liga de Campeones. Para lograrlo, tenemos que vencer al Real Madrid. Han ganado la competición cinco veces en los últimos diez años, pero eso no importa porque las Champions no salen a jugar».