Las malas noticias se acumulan en Borussia Dortmund. El pasado jueves frente al Rangers, además de la eliminación en Europa League, Thomas Meunier se marchó sustituido al descanso por una lesión muscular. Una vez conocido al diagnóstico, el lateral belga podría no volver a jugar en lo que resta de temporada.

Meunier estará fuera, mínimo, dos meses

La fortuna no estuvo del lado de Meunier en Escocia. El defensor del BVB volvía a la titularidad tras un par de partidos de ausencia y, en la última acción del primer tiempo, pudo poner el 1:3 a centro de Donyell Malen e igualar la eliminatoria. Sin embargo, no pudo llegar al balón y en el proceso se lastimó, marchándose cojeando al túnel de vestuarios y siendo sustituido en el descanso.

En su comunicado oficial, Borussia Dortmund no ha dado una fecha exacta para el retorno de Meunier al terreno de juego. únicamente se indica que no estará disponible durante los meses de marzo y abril por un desgarro en la parte posterior del muslo. Es por ello que, habiendo únicamente dos partidos por disputar en mayo, es probable que no vuelva a jugar en lo que resta de temporada.

El BVB sin opciones para el lateral

La baja de Meunier evidencia más el problema de Borussia Dortmund en la defensa. Si sumamos la reciente lesión de Manuel Akanji y la de larga duración de Mateu Morey, Los Negriamarillos no tienen ninguna opción natural para el lateral derecho. Este fin de semana frente a FC Augsburg se improvisó una línea de tres centrales con Thorgan Hazard como carrilero, pero no parece una solución a largo plazo.

Esta temporada el belga se había consolidado como el titular en su posición y había mostrado una ligera mejora en el nivel de su primer año en Dortmund, pero este revés podría suponer un antes y un después en su etapa en el conjunto de Westfalia. ¿Logrará volver antes de tiempo?