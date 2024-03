Timo Werner quiere quedarse en Tottenham

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Timo Werner desea quedarse en Tottenham y no retornar a RB Leipzig.

Un puesto en el XI titular asegurado

No cabe ninguna duda de que una de las principales razones de la llegada del alemán a la Premier League fue su poco tiempo de juego. Con la llegada de Loïs Openda y de Benjamin Sesko, Werner perdió totalmente la titularidad en un RB Leipzig que forzó su retorno a la Bundesliga esperando mucho más de lo que hizo.

Ante esto, surgió la opción de volver a la Premier y no a cualquier lado. Si bien Tottenham es el equipo más debil del big six, no deja de ser uno de las grandes animadores del fútbol inglés. Y como si ello fuera poco, Postecoglu lo tiene muy en cuenta en su XI.

Ante esto, surge la información desde Sky Sports. Al parecer, el atacante quiere quedarse definitivamente en Los Spurs. Se siente cómodo con el equipo y ya lleva dos goles y dos asistencias en ocho partidos, promediendo una participación de gol cada dos encuentros.

¿Werner se queda en Tottenham?

Desde Alemania ya no se imaginan el torno de Timo, es por ello que están totalmente abiertos a negociar su traspaso hacia Londres. Hoy por hoy, está a préstamo en Tottenham y su opción de compra es de 17 millones de euros, pero esta debe activarse antes de que inicie la Eurocopa. En el caso de que su cláusula no se active, no se espera que siga en RB Leipzig.