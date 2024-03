Toni Kroos: «No sé si seguiré en Alemania después de la Eurocopa»

Toni Kroos habló de cara al próximo parón invernal y dejó en claro que su futuro en Alemania no está del todo claro.

Toni Kroos habla de su presente y futuro en Alemania

«Aún no pensé que haré en su futuro. Muchas cosas no están claras sobre lo que sucederá después de la Eurocopa. Ni siquiera tengo contrato con el club para la próxima temporada todavía . Tendría que aclarar eso primero.»

«Es imposible hacer las cosas. Por mi posición y estilo de juego está claro que asumo cierta responsabilidad y tomo el control. Intento hacer lo que siempre he hecho y ayudar al equipo. Ya he jugado con la mayoría de los muchachos y los conozco personalmente. Me tomé mucho tiempo y pensé en la situación. Los aspectos positivos superan a los negativos».

«Sé que vengo de una temporada larga en el Real Madrid. Pero si tuviera la sensación de que físicamente no podía con ello, no habría vuelto. Físicamente no lo hago». No siento ningún problema y tengo confianza en ello».

El mediocentro del Real Madrid llena de elogios a Musiala y a Wirtz

«No veo mucho la Bundesliga, veo más la Liga de Campeones. Vi a Jamal allí. Aunque nunca lo hubiera visto antes, el entrenamiento de esta mañana hubiera sido suficiente Para mí. Se trata de que tengan libertad para poder jugar su fútbol. Veo mi trabajo en eso también. Estos jugadores excepcionales están destinados a aportar diversión al juego. Tenemos que colocarlos en posiciones en el campo en las que puedan traernos alegría. Esa también es una tarea para mí».