Luego de la dura eliminación frente a Inglaterra en la Eurocopa, Toni Kroos se retira de la Selección Alemana.

Una historia de altos y bajos

Sin dudas que la carrera de Toni Kroos ha sido una de las más determinantes junto a Alemania. Siendo compañero de mediocampo de Sami Khedira en el Mundial de Brasil 2014, alzó el campeonato del mundo consagrando su carrera y consiguiendo un gran salto. Sobre todo, por sus dotes futbolísticos. Su valoración no era especialmente por ser campeón sino por lo que demuestra en el verde cesped. Su calidad, su pegada, su visión, entre otras cuestiones.

Sin embargo, el último tiempo para Kroos no fue el mejor. En Rusia 2018, habiendo quedado fuera en primera ronda fue uno de los supervivientes de la vieja generación. Pero no pudo aguantar la presión y hasta incluso las críticas le llovieron en más de una ocasión. Y, con esta nueva eliminación en la Euro, las criticas no faltaron.

Toni Kroos se retira de la Selección Alemana para disfrutar un poco más

Sabiendo que no le tiene que demostrar nada debido a que ha ganado cuanto título se le ha puesto adelante, Kroos decidió dar un paso al costado. Y en un comunicado publicado en sus redes sociales, el mediocampista dijo que quiere enfocarse en su carrera en el Real Madrid y disfrutar más su familia.

Además de ello, aclara en la nota que agradece especialmente a Joachim Löw. Enfatiza en que escribieron una historia de éxitos, entre otras cosas. Lo que también hace pensar que la salida del entrenador de Alemania podría ser otra de las causales de este cierre.

A esta altura nadie podrá negar que Kroos ha escrito una de las páginas más glorias de Die Mannschaft, pero, ¿era el momento de darle el cierre a esta etapa?