Tres conclusiones de la jornada 5 de la Bundesliga 2024/25

El FC Bayern – Leverkusen paralizó la jornada 5 de la Bundesliga, pero no fue lo único que sucedió en un nuevo fin de semana.

FC BAYERN ES LÍDER, PERO FRANKFURT SE PONE AL ACECHO

Todos los focos apuntaban al Allianz Arena, esperando el gran encuentro. Pero fue todo FC Bayern. Los bávaros dominaron al último campeón de principio a fin, aunque solo un error que generó el córner donde Robert Andrich marcó el gol del Leverkusen evitó que los tres puntos se quedaran en casa. Aleksandar Pavlović enmendó su falla con un golazo para el 1:1 final, que dejó más satisfecho a los de Xabi Alonso.

Con el empate, otros equipos aprovecharon para recortar posiciones. Entre ellos, su próximo rival, el Eintracht Frankfurt. Las Águilas volaron alto en un partidazo ante Holstein Kiel, que batalló dos veces con Shuto Machino para igualar las acciones. Sin embargo, un Omar Marmoush en estado de gracia, más el aporte de Igor Matanovič y Tuta, certificaron el 2:4 final. Los de Dino Toppmöller esperan repetir un poco del 5:1 de la temporada pasada en la próxima jornada para convertirse en los nuevos líderes.

ST. PAULI SALE DE LA ZONA ROJA, HOFFENHEIM Y BOCHUM SE ESTANCAN

Los equipos de la parte baja de la tabla dieron pelea en esta quinta fecha, aunque el único que se quedó con los tres puntos fue el St. Pauli. En su visita a la Selva Negra de Freiburg, Los Piratas conquistaron el Europa-Park Stadion con un contundente 0:3 de Elias Saad y Oladapo Afolayan para su primera victoria en la Bundesliga después de una década.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

A pesar de los goles, el panorama se complica para VfL Bochum y TSG Hoffenheim. Los primeros parecían que le amargarían la noche del viernes a sus vecinos del Borussia Dortmund en casa, pero no aguantaron el 0:2 a favor y cayeron por 4:2. Un doblete de Serhou Guirassy, más las anotaciones de Emre Can de penal y Felix Nmecha certificaron la remontada de los tantos de Matús Bero y Dani de Wit.

Mismo destino tuvo el Hoffe con la visita del Werder Bremen al PreZero Arena. Un brillante primer cuarto de hora, donde se pusieron 3:0 con los goles de Marius Bülter y Adam Hložek, rápidamente se apagó con la expulsión de Stanley N’Soki. A partir de ahí, fue todo de los de Ole Werner. Un tanto de Julian Malatini y dos de Jens Stage igualaron el encuentro al minuto 39, antes de que otro de Stage al 49 le pusiera cifras definitivas de 3:4 a la historia.

STUTTGART SIGUE CON SU IRREGULARIDAD

No solo al Bayer Leverkusen le cuesta mantener la regularidad en este inicio de la temporada. Tras el 5:1 sobre el Borussia Dortmund, el VfB Stuttgart estuvo cerca de un nuevo tropiezo en casa del VfL Wolfsburg. Afortunadamente para ellos, no lograron mantener la ventaja en dos ocasiones ni aprovecharon la ventaja numérica por la expulsión de Atakan Karazor. Aunque Deniz Undav volvió a salvar la ropa, el empate no benefició a nadie.