Tres conclusiones de la jornada 7 de la Bundesliga 2024/25

La tabla de la Bundesliga no ofrece demasiados cambios tras la jornada 7, pero los equipos empiezan a asentarse en cada sector.

FC BAYERN Y RB LEIPZIG MANTIENEN SU FIRMEZA COMO LÍDERES

La competencia por el título no tuvo grandes emociones esta semana. El FC Bayern volvió a ser amo y señor del encuentro, pero no podía quebrar a la férrea defensa del VfB Stuttgart. Hasta que, en el segundo tiempo, se desató el Huracán Kane y con tres goles del 4:0 final (el último lo hizo Kingsley Coman) arrasó con todo para que los tres puntos se queden en el Allianz Arena. 24 tantos ya lleva el equipo bávaro, ocho de ellos son obra del inglés.

Los Toros Rojos, por su parte, encauzaron una cómoda victoria en un campo complicado como el del Mainz. Xavi Simons abrió el marcador de forma espectacular, antes de que el experimentado Willi Orbán le diera un respiro a su equipo con la segunda anotación cerca del final del primer tiempo. A los dirigidos por Bo Henriksen les faltó el pase final para poder conseguir algún gol. FC Bayern y RB Leipzig lideran con 17 puntos y siguen invictos.

UNION BERLIN QUIERE VOLVER A EUROPA

Por debajo de los punteros, aparecen el SC Freiburg (próximo rival del RB Leipzig en el partido destacado de la jornada 8), el Bayer Leverkusen y sorprendentemente el Union Berlin. Los del Hierro parecen haber recuperado la memoria de anteriores temporadas con este gran comienzo y sumó tres puntos en su visita al Holstein Kiel.

El primer gol de Aljoscha Kemlein para el Union abrió el marcador a mediados de la primera parte, un periodo que los visitantes dominaron. Tras el descanso, los locales se mostraron más amenazadores, pero el gol de Tom Rothe en los últimos minutos sentenció la victoria para los hombres de Bo Svensson. Otro resultado decepcionante para el Kiel, que sigue esperando por sumar puntos en la Bundesliga en su propio campo.

BOCHUM, SIN VICTORIAS Y SIN TÉCNICO

Si la situación del Kiel es complicada, VfL Bochum no puede levantar cabeza. Aunque parecía que su visita a Hoffenheim le depararía una tarde para el olvido, estuvieron cerca de llevarse un heroico punto. Los locales dominaron durante todo el partido y lo tradujeron en el marcador con un 2:0 parcial de Andrej Kramarić y Marius Bülter. Cristian Gamboa le dio aire a su equipo con el descuento hasta que llegó el momento fatídico del partido.

Dos minutos antes de los 90, el Bochum fue recompensado con un penal por VAR. Sin embargo, el remate de Lukas Daschner desde los once pasos fue un pase a las manos de Oliver Baumann. No hubo remontada y el suplente Haris Tabaković sentenció la historia con un 3:1. La derrota no solo significó el fin del entrenador Peter Zeidler, sino también del director deportivo Marc Lettau.